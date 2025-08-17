Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК призвала решать территориальные вопросы с участием Украины - РИА Новости, 17.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035923884.html
Глава ЕК призвала решать территориальные вопросы с участием Украины
Глава ЕК призвала решать территориальные вопросы с участием Украины - РИА Новости, 17.08.2025
Глава ЕК призвала решать территориальные вопросы с участием Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что территориальные вопросы в рамках украинского урегулирования должны решаться только с участием Украины. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:28:00+03:00
2025-08-17T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
республика крым
владимир путин
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034662246_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_3f6b85cf2bd76d39ad79e18066a05935.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что территориальные вопросы в рамках украинского урегулирования должны решаться только с участием Украины. "Что касается любых территориальных вопросов на Украине, то наша позиция ясна. Международные границы не могут быть изменены силой. Это решения, которые должны приниматься Украиной и только Украиной. И эти решения не могут быть приняты без участия Украины за столом переговоров", - сказала она. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
россия
украина
республика крым
россия, украина, республика крым, владимир путин, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Республика Крым, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, ООН
Глава ЕК призвала решать территориальные вопросы с участием Украины

Фон дер Ляйен: территориальные вопросы должны решаться только с участием Украины

© Getty Images / Thierry MonasseПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что территориальные вопросы в рамках украинского урегулирования должны решаться только с участием Украины.
"Что касается любых территориальных вопросов на Украине, то наша позиция ясна. Международные границы не могут быть изменены силой. Это решения, которые должны приниматься Украиной и только Украиной. И эти решения не могут быть приняты без участия Украины за столом переговоров", - сказала она.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияООН
 
 
