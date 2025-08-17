Глава ЕК призвала решать территориальные вопросы с участием Украины
Фон дер Ляйен: территориальные вопросы должны решаться только с участием Украины
© Getty Images / Thierry MonasseПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© Getty Images / Thierry Monasse
БРЮССЕЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что территориальные вопросы в рамках украинского урегулирования должны решаться только с участием Украины.
"Что касается любых территориальных вопросов на Украине, то наша позиция ясна. Международные границы не могут быть изменены силой. Это решения, которые должны приниматься Украиной и только Украиной. И эти решения не могут быть приняты без участия Украины за столом переговоров", - сказала она.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
