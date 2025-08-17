https://ria.ru/20250817/uitkoff-2035942809.html

Уиткофф высказался о предстоящих переговорах Трампа и Зеленского

Уиткофф высказался о предстоящих переговорах Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что в понедельник в ходе контактов в Вашингтоне удастся договориться по территориальным вопросам украинского конфликта, и заявил, что предстоит подробная дискуссия. Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые примет Владимира Зеленского в Белом доме после произошедшей между ними в феврале перепалки. Как утверждает Уиткофф, Россия пошла навстречу по ряду вопросов. "Эта дискуссия будет особенно подробно рассмотрена в понедельник, когда президент Зеленский прибудет со своей делегацией и рядом других европейских лидеров. Надеюсь, мы сможем договориться и принять решения по этому вопросу", - заявил Уиткофф телеканалу CNN. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Позднее президент РФ отмечал, что условия Москвы по украинскому урегулированию не менялись. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

