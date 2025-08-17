https://ria.ru/20250817/uitkoff-2035937157.html
Уиткофф назвал итоги встречи Путина и Трампа эпическим успехом
Уиткофф назвал итоги встречи Путина и Трампа эпическим успехом
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что считает результаты встречи лидеров Соединенных Штатов и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина "эпическим" успехом. "До этого у меня было шесть отдельных встреч с президентом Путиным, и я думал, что мы достигли определенного успеха. Но то, чего мы достигли (на саммите на Аляске - ред.), было эпическим, это факт. И поэтому, я думаю, именно на этом нам следует сосредоточиться. На конечном результате. Я думаю, что мы значительно приблизились к прекращению смертей на полях сражений на Украине и в России", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и Уиткофф.
