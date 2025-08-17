https://ria.ru/20250817/tramp-2035922570.html

Канадский политолог прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала важнейшим шагом в прекращении дестабилизации отношений двух стран, при этом... РИА Новости, 17.08.2025

ЛОНДОН, 17 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала важнейшим шагом в прекращении дестабилизации отношений двух стран, при этом украинскому урегулированию по-прежнему препятствует решимость Европы продолжить конфликт и ремилитаризация Германии. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости канадский политолог и экономист, содиректор Института по изучению геополитической экономии, член международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Алан Фриман."Саммит стал важнейшим шагом в прекращении дестабилизации российско-американских отношений, которая имела место при бывшем президенте Джо Байдене. Встреча положила начало процессу восстановления дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами. Особенно стоит отметить тот факт, что никто не ушел с переговоров. Учитывая, что Трамп говорил, что он уйдет, если переговоры пойдут плохо. И он не ушел", - подчеркнул Фриман.По мнению профессора, маловероятно, что конфликт на Украине будет разрешен только в ходе двусторонних российско-американских переговоров, так как препятствием для урегулирования на данный момент является заинтересованность европейцев, особенно Германии и Великобритании, в продлении конфликта, и США предстоит убедить партнеров по НАТО в необходимости усадить Киев за стол переговоров."Ключевым моментом является то, на чем всегда настаивал Путин: любая сделка, любое соглашение должны быть достигнуты путем переговоров между Россией и Украиной. Россия хочет, чтобы Украина всерьез вернулась за стол переговоров в Стамбуле и вела переговоры должным образом. Если завтра немцы скажут: "Стоп, мы можем вам помочь, но только если вы сядете за стол переговоров с Россией и вступите в дискуссию", то Зеленский это сделает... Поэтому теперь все зависит от европейцев. Между США, Германией, Великобританией и Францией, вероятно, ведётся закулисная дипломатия. Но препятствия для установления мира серьезны, так как Германия намерена провести широкомасштабную ремилитаризацию, и это становится серьезной угрозой миру в регионе", - добавил Фриман.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

