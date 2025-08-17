https://ria.ru/20250817/ssha-2035919655.html

В США заявили о разочаровании ЕС позицией Трампа по Украине

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лидеры стран ЕС "разочарованы" позицией президента США Дональда Трампа по вопросу Украины после состоявшегося в пятницу саммита на Аляске, хотя и не говорят об этом публично, заявил РИА Новости профессор истории, политики и права Назаретского университета штата Нью-Йорк Тимоти Ниленд. "Европейский союз вновь разочарован президентом США, видя его ненадежным партнером в международных отношениях. На публике они могут восхвалять Трампа, но в частном порядке полагают, что он еще больше подорвал союз между США и Европой", - считает Ниленд. Профессор добавил, что итог состоявшейся встречи между лидерами США и РФ можно охарактеризовать как "мир непростой ценой", где Вашингтон согласился "прекратить угрозы введением санкций и требования о немедленном прекращении огня". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

