В США заявили о разочаровании ЕС позицией Трампа по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 17.08.2025
В США заявили о разочаровании ЕС позицией Трампа по Украине
В США заявили о разочаровании ЕС позицией Трампа по Украине
Лидеры стран ЕС "разочарованы" позицией президента США Дональда Трампа по вопросу Украины после состоявшегося в пятницу саммита на Аляске, хотя и не говорят об... РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лидеры стран ЕС "разочарованы" позицией президента США Дональда Трампа по вопросу Украины после состоявшегося в пятницу саммита на Аляске, хотя и не говорят об этом публично, заявил РИА Новости профессор истории, политики и права Назаретского университета штата Нью-Йорк Тимоти Ниленд. "Европейский союз вновь разочарован президентом США, видя его ненадежным партнером в международных отношениях. На публике они могут восхвалять Трампа, но в частном порядке полагают, что он еще больше подорвал союз между США и Европой", - считает Ниленд. Профессор добавил, что итог состоявшейся встречи между лидерами США и РФ можно охарактеризовать как "мир непростой ценой", где Вашингтон согласился "прекратить угрозы введением санкций и требования о немедленном прекращении огня". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В США заявили о разочаровании ЕС позицией Трампа по Украине

Профессор Ниленд: лидеры стран ЕС разочарованы позицией Трампа по Украине

© РИА Новости / POOL | Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лидеры стран ЕС "разочарованы" позицией президента США Дональда Трампа по вопросу Украины после состоявшегося в пятницу саммита на Аляске, хотя и не говорят об этом публично, заявил РИА Новости профессор истории, политики и права Назаретского университета штата Нью-Йорк Тимоти Ниленд.
"Европейский союз вновь разочарован президентом США, видя его ненадежным партнером в международных отношениях. На публике они могут восхвалять Трампа, но в частном порядке полагают, что он еще больше подорвал союз между США и Европой", - считает Ниленд.
Профессор добавил, что итог состоявшейся встречи между лидерами США и РФ можно охарактеризовать как "мир непростой ценой", где Вашингтон согласился "прекратить угрозы введением санкций и требования о немедленном прекращении огня".
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
В Раде обвинили Трампа в предательстве
Вчера, 15:28
 
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
