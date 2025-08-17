https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035936828.html

Спецоперация 17 августа: ВС России нанесли удар по месту хранения ракет ВСУ

2025-08-17T18:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дональд трамп

марко рубио

владимир зеленский

вооруженные силы украины

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации поразили место хранения оперативно-тактических ракет ВСУ "Сапсан" и комплектующих к ним, склады боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1385 военнослужащих, следует из сводки российского военного ведомства. В погоне за миром Саммит президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа был очень продуктивным, считает госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что Соединенные Штаты считают наилучшим вариантом завершения конфликта на Украине заключение "полноценного мирного договора", а не временного перемирия. При этом, по его словам, США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского конфликта. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон обсуждает с Москвой территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы. Он отметил, что Европа может сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, помогая Киеву понять, на какие уступки он готов пойти. Рубио напомнил о том, что США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник. Трамп 18 августа в Вашингтоне сперва встретится наедине с Владимиром Зеленским, и лишь затем во встрече примут участие лидеры стран ЕС, пишет издание Bild со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве. Нельзя исключать возможности экономических мер давления со стороны президента США Дональда Трампа на страны, которые будут против мира между Россией и Украиной, выразил мнение в беседе с РИА Новости эквадорский эксперт по геополитическим и международным вопросам Пабло Барраган. Как сообщал американский телеканал Fox News со ссылкой на европейского дипломата, Трамп поддерживает идею о том, чтобы Россия установила полный контроль над Донбассом и заморозила линии фронта на других участках фронта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами встречи президентом Америки Дональдом Трампом в Анкоридже, отметив, что переговоры способствовали лучшему пониманию российской позиции по Украине со стороны США, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что намерение президента США Дональда Трампа поддержать идею о заключении сделки об урегулировании украинского конфликта без предварительного прекращения огня "очень похоже на предательство". Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в понедельник с Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты и РФ договорились о гарантиях безопасности для Украины, но теперь всё зависит от Киева. В свою очередь Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения". Он подчеркнул, что США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече лидеров Америки и РФ на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев. СВО продолжается Латиноамериканские наемники, присутствующие в рядах украинской армии на оккупированных Киевским режимом территориях Херсонской и Николаевской области, наладили канал поставки и сбыта наркотических веществ прямо на линию боевого соприкосновения, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении. Расчет ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами обнаружил и в течение часа полностью уничтожил группу французских наемников, развернувших позиции на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным "Хаба". После отхода из Часового Яра украинские войска заняли заранее подготовленные мощные оборонительные рубежи с бетонными дотами и скрытыми подземными ходами, российские десантники ведут их уничтожение, рассказали РИА Новости командиры батальонов 98-й воздушно-десантной дивизии, участвующие в операции по освобождению города. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с помощью БПЛА "Молния" уничтожил украинский пункт управления БПЛА вместе с его личным составом, сообщило журналистам Минобороны России.

россия

украина

сша

россия, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз