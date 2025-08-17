https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035893318.html
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ
2025-08-17T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск" ВС РФ уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск, сообщило Министерство обороны РФ. "В ходе ведения разведки в районе населенного пункта Северск, расчетом БПЛА была обнаружена огневая позиция вражеской 122-мм гаубицы "Д-30". Точным попаданием 152-мм снаряда гаубицы "Гиацинт-Б" цель была полностью уничтожена, после чего артиллеристы перенесли огонь на выявленную неподалеку позицию противника, откуда осуществлялось управление БПЛА, обеспечивавшее разведку и корректировку ранее уничтоженному орудию", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что точным попаданием укрытие противника было уничтожено, а возгорание посадки вокруг него окончательно уничтожило вражеское оборудование.
россия
северск
безопасность, россия, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
