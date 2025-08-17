Рейтинг@Mail.ru
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 17.08.2025
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск" ВС РФ уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск, сообщило Министерство обороны...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск" ВС РФ уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск, сообщило Министерство обороны РФ. "В ходе ведения разведки в районе населенного пункта Северск, расчетом БПЛА была обнаружена огневая позиция вражеской 122-мм гаубицы "Д-30". Точным попаданием 152-мм снаряда гаубицы "Гиацинт-Б" цель была полностью уничтожена, после чего артиллеристы перенесли огонь на выявленную неподалеку позицию противника, откуда осуществлялось управление БПЛА, обеспечивавшее разведку и корректировку ранее уничтоженному орудию", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что точным попаданием укрытие противника было уничтожено, а возгорание посадки вокруг него окончательно уничтожило вражеское оборудование.
безопасность, россия, северск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ

МО: бойцы "Юга" уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ вблизи Северска

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск" ВС РФ уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Северск, сообщило Министерство обороны РФ.
"В ходе ведения разведки в районе населенного пункта Северск, расчетом БПЛА была обнаружена огневая позиция вражеской 122-мм гаубицы "Д-30". Точным попаданием 152-мм снаряда гаубицы "Гиацинт-Б" цель была полностью уничтожена, после чего артиллеристы перенесли огонь на выявленную неподалеку позицию противника, откуда осуществлялось управление БПЛА, обеспечивавшее разведку и корректировку ранее уничтоженному орудию", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что точным попаданием укрытие противника было уничтожено, а возгорание посадки вокруг него окончательно уничтожило вражеское оборудование.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСеверскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
