ВСУ потеряли до 85 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
2025-08-17T12:28:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов, Запасное Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
