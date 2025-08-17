Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 17.08.2025 (обновлено: 16:04 17.08.2025)
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и одного полка, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск в ДНР. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - добавили в МО РФ.
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и одного полка, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск в ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - добавили в МО РФ.
