https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035885613.html
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и одного полка, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T12:19:00+03:00
2025-08-17T12:19:00+03:00
2025-08-17T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и одного полка, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск в ДНР. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_573e5dffcc3a83467ea4a552d722a571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 420 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Центра" за сутки