ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности "Центра" за сутки

2025-08-17T12:19:00+03:00

2025-08-17T12:19:00+03:00

2025-08-17T16:04:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456786_0:355:3009:2048_1920x0_80_0_0_a56bd21a1e8f7f48c500683f8f39fefd.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и одного полка, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск в ДНР. "Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля", - добавили в МО РФ.

