ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 17.08.2025 (обновлено: 16:04 17.08.2025)
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" ВС России до 230 своих военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области и Ивановка Днепропетровской области.
безопасность, россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" ВС России до 230 своих военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области и Ивановка Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
