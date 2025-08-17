https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035885406.html
ВСУ потеряли до 230 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" ВС России до 230 своих военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области и Ивановка Днепропетровской области.
