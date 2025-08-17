https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035875625.html

В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ

В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025

В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ

Артиллеристы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили два вражеских минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило министерство... РИА Новости, 17.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

северск

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили два вражеских минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В ходе ведения артиллерийской разведки операторами БПЛА "Южной" группировки войск были выявлены две огневые позиции вражеских 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Северск. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" обе цели вместе с полевыми складами боеприпасов были оперативно уничтожены", - сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что осуществленные действия позволили снизить огневое воздействие со стороны противника, благодаря этому штурмовые подразделения "Южной" группировки войск смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.

россия

донецкая народная республика

северск

