https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035875625.html
В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ
В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025
В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ
Артиллеристы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили два вражеских минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило министерство... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T11:03:00+03:00
2025-08-17T11:03:00+03:00
2025-08-17T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили два вражеских минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В ходе ведения артиллерийской разведки операторами БПЛА "Южной" группировки войск были выявлены две огневые позиции вражеских 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Северск. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" обе цели вместе с полевыми складами боеприпасов были оперативно уничтожены", - сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что осуществленные действия позволили снизить огневое воздействие со стороны противника, благодаря этому штурмовые подразделения "Южной" группировки войск смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Северск, Вооруженные силы Украины
В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ
МО РФ: бойцы "Юга" уничтожили 2 миномётных расчета ВСУ на Северском направлении