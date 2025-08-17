Рейтинг@Mail.ru
В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 17.08.2025
В ДНР артиллеристы уничтожили два минометных расчета ВСУ
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили два вражеских минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России. "В ходе ведения артиллерийской разведки операторами БПЛА "Южной" группировки войск были выявлены две огневые позиции вражеских 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Северск. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" обе цели вместе с полевыми складами боеприпасов были оперативно уничтожены", - сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что осуществленные действия позволили снизить огневое воздействие со стороны противника, благодаря этому штурмовые подразделения "Южной" группировки войск смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили два вражеских минометных расчета ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны России.
"В ходе ведения артиллерийской разведки операторами БПЛА "Южной" группировки войск были выявлены две огневые позиции вражеских 120-миллиметровых минометов в районе населенного пункта Северск. Мощным огневым налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" обе цели вместе с полевыми складами боеприпасов были оперативно уничтожены", - сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что осуществленные действия позволили снизить огневое воздействие со стороны противника, благодаря этому штурмовые подразделения "Южной" группировки войск смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.
