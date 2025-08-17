https://ria.ru/20250817/sotsseti-2035917535.html

Россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в соцсетях

Россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в соцсетях

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мошенники через взломанные аккаунты воруют конфиденциальную информацию, уничтожают репутацию, а также совершают другие опасные действия, предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "Что даст мошеннику доступ к аккаунту в социальной сети? Взломанный аккаунт — это открытая дверь для целого спектра злоупотреблений, последствия которых нарастают как снежный ком. Вот что может произойти: кража конфиденциальной информации. Первым делом мошенник исследует переписку, списки контактов, заметки и личные данные на странице. Цель: собрать номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, сведения о месте работы/учебы, интересах", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что также может произойти цифровой вандализм и уничтожение репутации, финансовые махинации, массовый спам и распространение вредоносного ПО. Кроме того, есть риск шантажа с использованием компромата, взлома связанных аккаунтов и сервисов ("эффект домино") и совершения уголовно наказуемых действий от имени владельца аккаунта.

россия

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия