Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США - РИА Новости, 17.08.2025
06:41 17.08.2025
Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США
Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США - РИА Новости, 17.08.2025
Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США
Россия и США могут значительно улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, выразил мнение в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2025
в мире
россия
сша
арктика
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и США могут значительно улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни. "Есть потенциал значительного улучшения отношений, включая контроль вооружений и сотрудничество в (сферах - ред.) торговли, энергетики, космоса, Арктики и ресурсов", - сказал агентству эксперт. Вместе с тем, по мнению Кафруни, полная нормализация отношений в ближайшее время маловероятна, так как в таком случае американский лидер Дональд Трамп столкнется с "масштабным противостоянием со стороны воинственно настроенных неоконсерваторов" и СМИ. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
россия
сша
арктика
в мире, россия, сша, арктика, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Арктика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт оценил перспективы улучшения отношений России и США

Преподаватель Кафруни: Россия и США вместе могут достичь успеха во многих сферах

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и США могут значительно улучшить отношения в ряде сфер, в том числе в областях контроля вооружений и космоса, выразил мнение в беседе с РИА Новости преподаватель международных отношений Гамильтонского колледжа Алан Кафруни.
"Есть потенциал значительного улучшения отношений, включая контроль вооружений и сотрудничество в (сферах - ред.) торговли, энергетики, космоса, Арктики и ресурсов", - сказал агентству эксперт.
Вместе с тем, по мнению Кафруни, полная нормализация отношений в ближайшее время маловероятна, так как в таком случае американский лидер Дональд Трамп столкнется с "масштабным противостоянием со стороны воинственно настроенных неоконсерваторов" и СМИ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
