Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ
Türkiye: Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
© AP Photo / Ariel Schalit
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН и присутствия курдского представителя в системе управления страны, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
"Сионистский режим, которому не удалось реализовать свои амбиции по разделу Сирии на местах, предпринял действия по расчленению страны через Организацию Объединенных Наций (ООН). Стало известно, что сионистское лобби в США пытается навязать Сирии конституцию, подобную ливанской и иракской", - пишет издание.
Турция обвинила Израиль в игнорировании международного права
15 августа, 00:01
Газета отмечает, что Израиль планирует, чтобы "сирийский президент был арабом, а два его заместителя - друзами и алавитами", и планирует отдать пост премьер-министра курдам в новой системе.
"Стремясь перекроить границы Сирии, Израиль надеется, что оккупированные территории, включая Голаны, отойдут сионистскому режиму", - отмечает издание.
Издание обратило внимание на попытки западных игроков объединить администрацию Дамаска и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана).
Турция не допустит разделения Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части
18 января, 17:51