https://ria.ru/20250817/siriya-2035902482.html

Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ

Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 17.08.2025

Израиль пытается расчленить Сирию через ООН, пишут турецкие СМИ

Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН и присутствия курдского представителя в системе управления страны, пишет турецкая проправительственная... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:24:00+03:00

2025-08-17T14:24:00+03:00

2025-08-17T14:24:00+03:00

в мире

сирия

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

оон

рабочая партия курдистана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d206c286848fab61b3c3a6e3503a52f9.jpg

АНКАРА, 17 авг - РИА Новости. Израиль пытается добиться расчленения Сирии через ООН и присутствия курдского представителя в системе управления страны, пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. "Сионистский режим, которому не удалось реализовать свои амбиции по разделу Сирии на местах, предпринял действия по расчленению страны через Организацию Объединенных Наций (ООН). Стало известно, что сионистское лобби в США пытается навязать Сирии конституцию, подобную ливанской и иракской", - пишет издание. Газета отмечает, что Израиль планирует, чтобы "сирийский президент был арабом, а два его заместителя - друзами и алавитами", и планирует отдать пост премьер-министра курдам в новой системе. "Стремясь перекроить границы Сирии, Израиль надеется, что оккупированные территории, включая Голаны, отойдут сионистскому режиму", - отмечает издание. Издание обратило внимание на попытки западных игроков объединить администрацию Дамаска и РПК (запрещённая в Турции Рабочая партия Курдистана). Турция не допустит разделения Сирии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

https://ria.ru/20250815/turtsija-2035408124.html

https://ria.ru/20250118/erdogan-1994391700.html

сирия

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, оон, рабочая партия курдистана