Вучич не рассматривает введение ЧП в Сербии из-за протестов

БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии из-за беспорядков и массовых протестов."Мы не рассматривали введение чрезвычайного положения, для его введения сложная процедура, нужно согласие президента, председателя правительства, но должно быть и заседание Народной Скупщины (парламента - ред.), так как именно она провозглашает чрезвычайное положение. Мы это не рассматривали, это статья 200 конституции. У нас есть достаточно мер, которые можем предпринять по закону, а это - крайняя мера. Мы ее не рассматривали и я не хотел бы ее рассматривать", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье.Ранее он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране, не уточнив какие именно.Перед тем, он выразил опасения, что является вопросом времени, когда кто-нибудь будет убит на массовых протестах в Сербии. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.МВД Сербии сообщило в воскресенье, что ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина.Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры.Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ.О инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране.Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

