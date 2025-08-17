Рейтинг@Mail.ru
Вучич не рассматривает введение ЧП в Сербии из-за протестов - РИА Новости, 17.08.2025
14:40 17.08.2025 (обновлено: 14:52 17.08.2025)
Вучич не рассматривает введение ЧП в Сербии из-за протестов
2025
БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии из-за беспорядков и массовых протестов.
"Мы не рассматривали введение чрезвычайного положения, для его введения сложная процедура, нужно согласие президента, председателя правительства, но должно быть и заседание Народной Скупщины (парламента - ред.), так как именно она провозглашает чрезвычайное положение. Мы это не рассматривали, это статья 200 конституции. У нас есть достаточно мер, которые можем предпринять по закону, а это - крайняя мера. Мы ее не рассматривали и я не хотел бы ее рассматривать", - заявил Вучич в обращении к гражданам в воскресенье.
Ранее он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране, не уточнив какие именно.
Перед тем, он выразил опасения, что является вопросом времени, когда кто-нибудь будет убит на массовых протестах в Сербии. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.
МВД Сербии сообщило в воскресенье, что ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина.
Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры.
Разгромленный офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Протестующие хотели сжечь сторонников правящей партии Сербии, заявил Вучич
15 августа, 00:52
Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ.
О инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране.
Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.
Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии
11 июля, 00:44
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах
3 июля, 23:05
 
В миреСербияСербская прогрессивная партия (СПП)Александр ВучичВоислав ШешельАлександр ВулинБелград (город)
 
 
