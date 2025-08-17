Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево
00:22 17.08.2025 (обновлено: 00:27 17.08.2025)
Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево
в мире
сербия
белград (город)
воислав шешель
александр вучич
патриарх сербский порфирий
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города и офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, где произошло возгорание, соответствующее видео появилось в соцсетях. Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Собравшаяся вечером в субботу толпа оппонентов властей забросала фаерами и камнями офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, разбили окна в пустом помещении. На распространившихся в соцсетях видео огонь от пиротехники вызвал возгорание, на место инцидента приехали пожарные и потушили пламя. Оппозиционная партия "Зелено-левый фронт" в соцсети Х разместила фотографии потушенного офиса правящей партии в Валево с разбитыми окнами и пожарной машиной. Офис городской администрации Валево также забросали фаерами и петардами, полиция в тяжелой экипировке оттеснила протестующих. Полицейские в центре города пытаются выставить кордоны, оттеснить и рассеять протестующих. Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской прогрессивной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской. Об инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране. МВД пока не выступило с сообщением, в прошедшую ночь на субботу при беспорядках по всей Сербии пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
сербия
белград (город)
в мире, сербия, белград (город), воислав шешель, александр вучич, патриарх сербский порфирий, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Воислав Шешель, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, Сербская прогрессивная партия (СПП)
БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города и офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, где произошло возгорание, соответствующее видео появилось в соцсетях.
Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни.
Собравшаяся вечером в субботу толпа оппонентов властей забросала фаерами и камнями офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, разбили окна в пустом помещении. На распространившихся в соцсетях видео огонь от пиротехники вызвал возгорание, на место инцидента приехали пожарные и потушили пламя.
Оппозиционная партия "Зелено-левый фронт" в соцсети Х разместила фотографии потушенного офиса правящей партии в Валево с разбитыми окнами и пожарной машиной.
Офис городской администрации Валево также забросали фаерами и петардами, полиция в тяжелой экипировке оттеснила протестующих. Полицейские в центре города пытаются выставить кордоны, оттеснить и рассеять протестующих.
Разгромленный офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде
15 августа, 00:09
Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской прогрессивной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.
Об инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране. МВД пока не выступило с сообщением, в прошедшую ночь на субботу при беспорядках по всей Сербии пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек.
Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.
Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии
11 июля, 00:44
 
В миреСербияБелград (город)Воислав ШешельАлександр ВучичПатриарх Сербский ПорфирийСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
