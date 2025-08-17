https://ria.ru/20250817/serbija-2035840275.html

Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево

Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево - РИА Новости, 17.08.2025

Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево

Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города и офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, где произошло возгорание,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T00:22:00+03:00

2025-08-17T00:22:00+03:00

2025-08-17T00:27:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

воислав шешель

александр вучич

патриарх сербский порфирий

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917916673_0:198:3071:1925_1920x0_80_0_0_885901bcc870fa2b59b1ead4bb500b63.jpg

БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города и офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, где произошло возгорание, соответствующее видео появилось в соцсетях. Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Собравшаяся вечером в субботу толпа оппонентов властей забросала фаерами и камнями офис правящей Сербской прогрессивной партии в Валево, разбили окна в пустом помещении. На распространившихся в соцсетях видео огонь от пиротехники вызвал возгорание, на место инцидента приехали пожарные и потушили пламя. Оппозиционная партия "Зелено-левый фронт" в соцсети Х разместила фотографии потушенного офиса правящей партии в Валево с разбитыми окнами и пожарной машиной. Офис городской администрации Валево также забросали фаерами и петардами, полиция в тяжелой экипировке оттеснила протестующих. Полицейские в центре города пытаются выставить кордоны, оттеснить и рассеять протестующих. Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской прогрессивной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской. Об инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране. МВД пока не выступило с сообщением, в прошедшую ночь на субботу при беспорядках по всей Сербии пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

https://ria.ru/20250815/serbija-2035408890.html

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), воислав шешель, александр вучич, патриарх сербский порфирий, сербская прогрессивная партия (спп)