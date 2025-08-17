https://ria.ru/20250817/saratov-2035953923.html
В Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Девочка погибла из-за падения на нее деревянной скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области. "В Саратове следователи следственного управления СК России по Саратовской области проводят проверку по факту гибели девочки в парке. Предварительно установлено, что 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи осматривают место происшествия и проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Городская администрация сообщила в Telegram-канале, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка. Мэрия Саратова отметила, что по факту происшествия будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех обстоятельств инцидента.
