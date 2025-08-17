Рейтинг@Mail.ru
В Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры - РИА Новости, 17.08.2025
22:30 17.08.2025
В Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры
Девочка погибла из-за падения на нее деревянной скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России
САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Девочка погибла из-за падения на нее деревянной скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области. "В Саратове следователи следственного управления СК России по Саратовской области проводят проверку по факту гибели девочки в парке. Предварительно установлено, что 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи осматривают место происшествия и проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Городская администрация сообщила в Telegram-канале, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка. Мэрия Саратова отметила, что по факту происшествия будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех обстоятельств инцидента.
происшествия, саратов, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры

В парке Горького в Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры

САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Девочка погибла из-за падения на нее деревянной скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области.
Саратове следователи следственного управления СК России по Саратовской области проводят проверку по факту гибели девочки в парке. Предварительно установлено, что 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура", - говорится в сообщении областного СУСК России.
Следователи осматривают место происшествия и проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.
Городская администрация сообщила в Telegram-канале, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка. Мэрия Саратова отметила, что по факту происшествия будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех обстоятельств инцидента.
