В Саратове девочка погибла из-за падения на нее скульптуры

Девочка погибла из-за падения на нее деревянной скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России РИА Новости, 17.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

САМАРА, 17 авг - РИА Новости. Девочка погибла из-за падения на нее деревянной скульптуры в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области. "В Саратове следователи следственного управления СК России по Саратовской области проводят проверку по факту гибели девочки в парке. Предварительно установлено, что 17 августа в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура", - говорится в сообщении областного СУСК России. Следователи осматривают место происшествия и проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Городская администрация сообщила в Telegram-канале, что, по предварительным данным, установленная во время аренды парка фигура кота упала на ребенка. Мэрия Саратова отметила, что по факту происшествия будет подано заявление в правоохранительные и надзорные органы для установления всех обстоятельств инцидента.

