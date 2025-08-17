Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 17.08.2025
18:02 17.08.2025 (обновлено: 18:05 17.08.2025)
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины
Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 17.08.2025
в мире
украина
сша
киев
марко рубио
евросоюз
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. Завтра сюда приедут европейские лидеры и (Владимир - ред.) Зеленский, и мы обсудим это подробнее", – сказал он в воскресенье в интервью телеканалу CBS. По словам Рубио, речь идёт не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые ещё предстоит согласовать с партнёрами. "Это один из вопросов, которые мы обсуждаем, – где будут проходить линии, какие могут быть гарантии безопасности, чтобы данный конфликт не повторился", – отметил он. Госсекретарь добавил при этом, что Киев "имеет право заключать соглашения о безопасности и вступать в союзы с другими странами".
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, киев, марко рубио, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Марко Рубио, Евросоюз
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины

Рубио: гарантии безопасности для Украины обсуждаются с европейскими союзниками

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. Завтра сюда приедут европейские лидеры и (Владимир - ред.) Зеленский, и мы обсудим это подробнее", – сказал он в воскресенье в интервью телеканалу CBS.
По словам Рубио, речь идёт не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые ещё предстоит согласовать с партнёрами. "Это один из вопросов, которые мы обсуждаем, – где будут проходить линии, какие могут быть гарантии безопасности, чтобы данный конфликт не повторился", – отметил он.
Госсекретарь добавил при этом, что Киев "имеет право заключать соглашения о безопасности и вступать в союзы с другими странами".
США не хотят вводить санкции против России, заявил Рубио
В мире, Украина, США, Киев, Марко Рубио, Евросоюз
 
 
