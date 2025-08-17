https://ria.ru/20250817/rubio-2035932667.html
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины
Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T18:02:00+03:00
2025-08-17T18:02:00+03:00
2025-08-17T18:05:00+03:00
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии проработки и обсуждается с европейскими союзниками, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Идея есть, но нужно выстроить, как это будет реализовано. Завтра сюда приедут европейские лидеры и (Владимир - ред.) Зеленский, и мы обсудим это подробнее", – сказал он в воскресенье в интервью телеканалу CBS. По словам Рубио, речь идёт не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые ещё предстоит согласовать с партнёрами. "Это один из вопросов, которые мы обсуждаем, – где будут проходить линии, какие могут быть гарантии безопасности, чтобы данный конфликт не повторился", – отметил он. Госсекретарь добавил при этом, что Киев "имеет право заключать соглашения о безопасности и вступать в союзы с другими странами".
