Чайные церемонии пройдут на форуме "Ростки" в Казани

17.08.2025

КАЗАНЬ, 17 авг - РИА Новости. Чайные церемонии в китайской, татарской и русской традициях пройдут в рамках выставки международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает оргкомитет форума. "Традиционно в рамках выставки III международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" 18-19 августа будут проводиться чайные церемонии в китайской, татарской и русской чайных зонах. Участники деловой программы форума смогут совмещать полезные переговоры, договоренности и соглашения с приятным отдыхом в специальных чайных зонах с дегустацией элитных сортов чая", - говорится в сообщении. Китай является общепризнанной родиной чая. По легенде напиток был создан императором Шэнь-нуном около 2737 года до н. э., когда листья чайного дерева упали в пиалу с горячей водой. Название "чай" происходит от китайского "чи", что означает "молодой листочек". Эта легенда принесла чайные церемонии на форум "Ростки". По информации организаторов, китайскую и русскую чайные зоны представляет на форуме клуб чайной культуры "Мойчай.Ру" - крупный международный проект, недавно представивший свою площадку в Казани. Это не просто чайная, а уникальное пространство, объединяющее магазин, чайный бар и культурный клуб. Специалисты проекта выращивают экспериментальные сорта чая в Грузии, работают с аутентичным сырьем из 1000-летних деревьев Таиланда и создают новые сорта, такие как ГАБА-чай из китайской провинции Фуцзянь. Особое внимание уделяется русскому чайному наследию. В России чай начал появляться в конце XVI - начале XVII века благодаря дипломатическим контактам с Китаем. В рамках направления "Русские травы" выпускаются функциональные травяные сборы, спрессованные в плитки по традициям XIX века. Этот метод восходит к эпохе российских купцов, которые переняли технологию прессовки чая в Ухане и адаптировали ее под русские травы. Проект реализуется под руководством Алексея Белякова в сотрудничестве с Московским государственным институтом пищевых производств и будет представлен в русской чайной зоне на форуме. Богатую культуру и традиции Татарстана объединят в татарской чайной зоне ресторана "Туган Авылым", где традиционное чаепитие превратится в настоящее кулинарное приключение. Гости смогут попробовать и оценить традиционные татарские сладости - чак-чак, талкыш-калеве, а также приобрести разнообразные сувениры на память о Татарстане. "Чайный рынок сегодня - это динамично растущая индустрия. Компании и предприниматели отрасли представят лучшие сорта чая, а гости смогут попробовать их и окунуться в историю и культуру чая. На нашей площадке будет представлено более 400 видов чая и трав со всего мира, а также авторские напитки, созданные с глубоким пониманием чайного искусства", - рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

