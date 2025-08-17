https://ria.ru/20250817/rostki-2035886511.html

Компании из РФ, КНР, Турции, Киргизии участвуют в выставке форума "Ростки"

КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Международная выставка Russia China Expo собрала 68 экспонентов из России, Китая, Турции и Киргизии в рамках третьего международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", сообщает оргкомитет форума. "Одна из визитных карточек международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" - международная выставка Russia China Expo. Это уникальное пространство для конструктивного диалога России и Китая, наращивания темпов политического, социального, гуманитарного и культурного взаимодействия и обмена опытом между участниками форума", - говорится в сообщении. По данным оргкомитета, мероприятие объединит промышленников, представителей нефтегазового сектора, автомобильной отрасли, образования, науки и культуры, создавая условия для долгосрочного партнерства и укрепления экономических связей. Выставка станет центром притяжения для компаний, работающих в сфере транспортно-логистических комплексов, агропромышленном и финансовом секторах. Russia China Expo - это эффективная платформа для установления прямых деловых контактов, обмена опытом и запуска совместных проектов. Среди участников выставки 68 экспонентов, в числе которых ведущие предприятия России, Китая, Турции и Киргизии. В частности Россию представят такие компании, как "Кан Авто", Росгосстрах, ООО "А7", "Нэфис Косметикс", "Эйдос Медицина", "Агроконнект", Agora Winery, ОЭЗ "Алабуга" и другие производители и научные центры. Китайскую сторону представляют Xinjiang Senbo Clothing Co., Shennei Food Co., Xinjiang Tarim Agricultural Reclamation Group, Xinjiang Yiparhan Spice Co., Xinjiang Yilite Industrial, а также компании в сферах логистики, экологического машиностроения, нефтяного сервиса, бытовой техники и химической промышленности. На выставке, помимо павильонов компаний, будет работать несколько тематических зон: зона приветствия Russia China Expo, русская, татарская и китайская чайные с дегустацией традиционных чайных напитков, переговорные комнаты для проведения B2B-встреч, зона интеллектуальных игр Маджонг и Го. Особое место займет зона перекрестных культур, символизирующая пять элементов китайской философии - Землю, Металл, Воду, Дерево и Огонь. "Лидеры России и Китая ставят серьезные задачи по развитию экономических отношений. Форум "Ростки" в Татарстане показывает, как стратегические решения верховной власти могут воплощаться в конкретные экономические и социальные результаты благодаря скоординированным усилиям региональных властей и бизнеса. Форум "Ростки" - это более 100 мероприятий и 70 деловых сессий, дополненных выставкой. Государственные китайские корпорации, крупнейший китайский бизнес представлены здесь с готовностью к кооперации по разным направлениям", - отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, слова которой приводятся в сообщении. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч человек из 32 стран, в том числе 11 правительственных делегаций и более 200 компаний из Китая. В программе форума порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.

