Рейтинг@Mail.ru
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/repetitsiya-2035853726.html
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы - РИА Новости, 17.08.2025
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы
Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:10:00+03:00
2025-08-17T05:10:00+03:00
в мире
пекин
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148181/96/1481819629_0:79:2691:1592_1920x0_80_0_0_ab614dd21bbbec3bc789690547386080.jpg
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в ночь с субботы на воскресенье. "В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения. Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты. Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html
https://ria.ru/20250513/kitay-2016724100.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148181/96/1481819629_231:0:2458:1670_1920x0_80_0_0_cfcec50e3930c074e09e3d7af0201663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, китай, россия
В мире, Пекин, Китай, Россия
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы

Около 40 тысяч человек приняли участие в репетиции парада Победы в Пекине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВоенный парад в Пекине
Военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в ночь с субботы на воскресенье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Токио надеется на "Ялту" в Пекине
3 июля, 08:00
"В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения.
Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты.
Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве во время военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Полное кощунство". В Китае резко ответили на обвинения Киева из-за России
13 мая, 17:23
 
В миреПекинКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала