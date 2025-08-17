https://ria.ru/20250817/repetitsiya-2035853726.html
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы - РИА Новости, 17.08.2025
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы
Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:10:00+03:00
2025-08-17T05:10:00+03:00
2025-08-17T05:10:00+03:00
в мире
пекин
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148181/96/1481819629_0:79:2691:1592_1920x0_80_0_0_ab614dd21bbbec3bc789690547386080.jpg
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине в ночь с субботы на воскресенье. "В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения. Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты. Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html
https://ria.ru/20250513/kitay-2016724100.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148181/96/1481819629_231:0:2458:1670_1920x0_80_0_0_cfcec50e3930c074e09e3d7af0201663.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, китай, россия
В мире, Пекин, Китай, Россия
В Пекине прошла вторая репетиция парада Победы
Около 40 тысяч человек приняли участие в репетиции парада Победы в Пекине
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Вторая репетиция парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне, состоялась в Пекине, в репетиции приняли участие около 40 тысяч человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Вторая комплексная репетиция парада, посвященная 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне (так в КНР
называют Вторую мировую войну), прошла на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине
в ночь с субботы на воскресенье.
"В ней (второй репетиции - ред.) приняли участие около 40 тысяч человек", - говорится в сообщении телевидения.
Центральное телевидение отмечает, что поставленные цели в ходе репетиции были достигнуты.
Первая комплексная репетиция парада прошла в Пекине в ночь с 9 на 10 августа. Тогда были задействованы около 22 тысяч человек.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Ранее агентство Синьхуа передало, что вооружение и военная техника, которые будут представлены на параде в Пекине, охватят полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой.
Помощник президента РФ
по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин
примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.