Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии ребенок умер после падения в выгребную яму - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/rebenok-2035922784.html
В Бурятии ребенок умер после падения в выгребную яму
В Бурятии ребенок умер после падения в выгребную яму - РИА Новости, 17.08.2025
В Бурятии ребенок умер после падения в выгребную яму
В Бурятии взрослые вытащили из выгребной ямы тонущего трехлетнего мальчика, через три дня ребенок скончался в больнице, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:22:00+03:00
2025-08-17T16:22:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии взрослые вытащили из выгребной ямы тонущего трехлетнего мальчика, через три дня ребенок скончался в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, трехлетний мальчик с семьей проживал в селе Поселье в пригороде Улан-Удэ. Тринадцатого августа днем он пришел к родственникам, жившим неподалеку от его дома, и стал играть у них во дворе со сверстницей. &quot;Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, после чего мальчик упал в нее и стал тонуть. Взрослые извлекли ребенка из ямы в бессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После этого малолетнего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя три дня ребенок скончался&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело, устанавливается полная картина происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20250410/padenie-2010566732.html
республика бурятия
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, россия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии ребенок умер после падения в выгребную яму

В Бурятии трёхлетний мальчик умер через три дня после падения в выгребную яму

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии взрослые вытащили из выгребной ямы тонущего трехлетнего мальчика, через три дня ребенок скончался в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, трехлетний мальчик с семьей проживал в селе Поселье в пригороде Улан-Удэ. Тринадцатого августа днем он пришел к родственникам, жившим неподалеку от его дома, и стал играть у них во дворе со сверстницей.
«

"Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, после чего мальчик упал в нее и стал тонуть. Взрослые извлекли ребенка из ямы в бессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После этого малолетнего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя три дня ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело, устанавливается полная картина происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Место происшествия, где мужчина упал в яму с водой, образовавшуюся при ремонтных работах, в Конаково Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Житель Тверской области погиб, упав в яму с водой
10 апреля, 18:43
 
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала