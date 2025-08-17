https://ria.ru/20250817/rebenok-2035922784.html

В Бурятии ребенок умер после падения в выгребную яму

УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости. В Бурятии взрослые вытащили из выгребной ямы тонущего трехлетнего мальчика, через три дня ребенок скончался в больнице, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, трехлетний мальчик с семьей проживал в селе Поселье в пригороде Улан-Удэ. Тринадцатого августа днем он пришел к родственникам, жившим неподалеку от его дома, и стал играть у них во дворе со сверстницей. "Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, после чего мальчик упал в нее и стал тонуть. Взрослые извлекли ребенка из ямы в бессознательном состоянии и оказали ему первую помощь. После этого малолетнего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя три дня ребенок скончался", - говорится в сообщении.Отмечается, что возбуждено уголовное дело, устанавливается полная картина происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

