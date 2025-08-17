Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Токаевым результаты саммита России и США - РИА Новости, 17.08.2025
16:16 17.08.2025
Путин обсудил с Токаевым результаты саммита России и США
Путин обсудил с Токаевым результаты саммита России и США
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого Владимир Путин дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске. Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением столь важных переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении. Отмечается, что затронуты также некоторые актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого Владимир Путин дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске. Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением столь важных переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что затронуты также некоторые актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Путин рассказал президенту Узбекистана о результатах саммита на Аляске
Владимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАляскаСША
 
 
