Путин обсудил с Токаевым результаты саммита России и США

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого Владимир Путин дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске. Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением столь важных переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении. Отмечается, что затронуты также некоторые актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

