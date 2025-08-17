https://ria.ru/20250817/pushilin-2035945887.html

Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении

Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении - РИА Новости, 17.08.2025

Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении

Прорыв ВС РФ на добропольском направлении в ДНР помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, сообщил глава Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T20:49:00+03:00

2025-08-17T20:49:00+03:00

2025-08-17T20:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:3175:1785_1920x0_80_0_0_8f13870521092e250e06deaccd3e5fe9.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Прорыв ВС РФ на добропольском направлении в ДНР помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, сообщил глава Республики Денис Пушилин. "Прорыв на добропольском направлении тоже охарактеризован сломом, по сути, логистики ... противника, ухудшением позиций, и, по сути, разрушения фланга на этом направлении", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он добавил, что противник был вынужден перекидывать туда дополнительные резервы. "Были перекинуты нацисты из "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация), известного, скажем так, подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения. Но, тем не менее, ситуация остается под контролем ВС РФ", - подчеркнул глава ДНР.

https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины