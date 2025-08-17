https://ria.ru/20250817/pushilin-2035945887.html
Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении
Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении - РИА Новости, 17.08.2025
Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении
Прорыв ВС РФ на добропольском направлении в ДНР помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, сообщил глава Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T20:49:00+03:00
2025-08-17T20:49:00+03:00
2025-08-17T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:3175:1785_1920x0_80_0_0_8f13870521092e250e06deaccd3e5fe9.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Прорыв ВС РФ на добропольском направлении в ДНР помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, сообщил глава Республики Денис Пушилин. "Прорыв на добропольском направлении тоже охарактеризован сломом, по сути, логистики ... противника, ухудшением позиций, и, по сути, разрушения фланга на этом направлении", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Он добавил, что противник был вынужден перекидывать туда дополнительные резервы. "Были перекинуты нацисты из "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация), известного, скажем так, подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения. Но, тем не менее, ситуация остается под контролем ВС РФ", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023589248_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79342fca1ea66eaf7794e1445f26810a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о прорыве ВС России на Добропольском направлении
Пушилин: прорыв на Добропольском направлении в ДНР помог сломать логистику ВСУ