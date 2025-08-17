https://ria.ru/20250817/proviziya-2035845754.html
ВСУ месяц не поставляли провизию для подразделений в ДНР
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Командование ВСУ около месяца не отправляло провизию на передовую в районе населенных пунктов Комар и Отрадное на великоновоселовском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Сова". Группировка "Восток" освободила Комар 13 июня, об освобождении Отрадного сообщалось 24 мая. "Меня забросили в пехоту. На месяц я попал на позиции. И, получается, никаких провизий нам не поставлялось целый месяц. Мы попали в окружение, и так я попал в плен… Это направление Комара, Отрадное (ДНР - ред.)", - сказал агентству "Сова". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
