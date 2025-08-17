https://ria.ru/20250817/pozhar-2035841301.html

Пожар в Новой Москве локализовали

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горят неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по столице.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. Поезд с 153 тоннами воды был направлен для помощи в тушении пожара, сообщила Московская железная дорога."Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.Отмечается, что проводятся работы по полной ликвидации загорания.

