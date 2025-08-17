https://ria.ru/20250817/pozhar-2035841301.html
Пожар в Новой Москве локализовали
Пожар в Новой Москве локализовали - РИА Новости, 17.08.2025
Пожар в Новой Москве локализовали
Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горят неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T00:39:00+03:00
2025-08-17T00:39:00+03:00
2025-08-17T00:44:00+03:00
происшествия
новая москва
щербинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829347747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957cac9bc9e2efab764630a181bfd694.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горят неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по столице.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. Поезд с 153 тоннами воды был направлен для помощи в тушении пожара, сообщила Московская железная дорога."Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.Отмечается, что проводятся работы по полной ликвидации загорания.
https://ria.ru/20250815/krasnodar-2035593678.html
новая москва
щербинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829347747_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e337f5fde1e374257bcd0db250b94d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, щербинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Щербинка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Новой Москве локализовали
Пожар в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 600 квадратных метров