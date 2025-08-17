Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Новой Москве локализовали - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 17.08.2025 (обновлено: 00:44 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/pozhar-2035841301.html
Пожар в Новой Москве локализовали
Пожар в Новой Москве локализовали - РИА Новости, 17.08.2025
Пожар в Новой Москве локализовали
Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горят неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T00:39:00+03:00
2025-08-17T00:44:00+03:00
происшествия
новая москва
щербинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829347747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957cac9bc9e2efab764630a181bfd694.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горят неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по столице.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. Поезд с 153 тоннами воды был направлен для помощи в тушении пожара, сообщила Московская железная дорога."Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.Отмечается, что проводятся работы по полной ликвидации загорания.
https://ria.ru/20250815/krasnodar-2035593678.html
новая москва
щербинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829347747_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e337f5fde1e374257bcd0db250b94d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, щербинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Щербинка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Новой Москве локализовали

Пожар в Щербинке в Новой Москве локализовали на площади 600 квадратных метров

© РИА Новости / Ольга Евтушкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горят неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по столице.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. Поезд с 153 тоннами воды был направлен для помощи в тушении пожара, сообщила Московская железная дорога.
"Огнеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров. На месте работают 56 специалистов и 13 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.
Отмечается, что проводятся работы по полной ликвидации загорания.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Краснодаре более 200 человек эвакуировали из-за пожара в спорткомплексе
15 августа, 17:42
 
ПроисшествияНовая МоскваЩербинкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала