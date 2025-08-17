Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд

https://ria.ru/20250817/pozhar-2035840642.html

Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. "Шестнадцатого августа в 23.10 мск в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО "РЖД". Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет, на движение поездов ситуация не влияет.

