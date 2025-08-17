Рейтинг@Mail.ru
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 17.08.2025 (обновлено: 00:29 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/pozhar-2035840642.html
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд - РИА Новости, 17.08.2025
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд
Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T00:25:00+03:00
2025-08-17T00:29:00+03:00
происшествия
новая москва
щербинка
ржд
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. "Шестнадцатого августа в 23.10 мск в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО "РЖД". Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет, на движение поездов ситуация не влияет.
https://ria.ru/20250816/pozhar-2035767784.html
новая москва
щербинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, щербинка, ржд, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Щербинка, РЖД, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд

Поезд с 153 тоннами воды направлен для тушения пожара в Новой Москве

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве.
"Шестнадцатого августа в 23.10 мск в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО "РЖД". Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет, на движение поездов ситуация не влияет.
Пожар на автостоянке в Ярославле - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Ярославле три тягача и три полуприцепа сгорели при пожаре
Вчера, 12:20
 
ПроисшествияНовая МоскваЩербинкаРЖДМосковская железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала