https://ria.ru/20250817/pozhar-2035840642.html
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд - РИА Новости, 17.08.2025
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд
Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T00:25:00+03:00
2025-08-17T00:25:00+03:00
2025-08-17T00:29:00+03:00
происшествия
новая москва
щербинка
ржд
московская железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Поезд с 153 тоннами воды направлен для помощи в тушении пожара в Новой Москве, сообщила Московская железная дорога. Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. "Шестнадцатого августа в 23.10 мск в районе станции Щербинка произошло возгорание складских помещений, не принадлежащих ОАО "РЖД". Для помощи в тушении пожара направлен пожарный поезд. В его составе цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет, на движение поездов ситуация не влияет.
https://ria.ru/20250816/pozhar-2035767784.html
новая москва
щербинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, щербинка, ржд, московская железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Щербинка, РЖД, Московская железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Для тушения пожара в Новой Москве направили поезд
Поезд с 153 тоннами воды направлен для тушения пожара в Новой Москве