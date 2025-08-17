https://ria.ru/20250817/porokh-2035906336.html

ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах

ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах - РИА Новости, 17.08.2025

ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах

15 августа взрыв пороха произошел на заводе в Шиловском районе Рязанской области. В результате ЧП, по предварительной информации, три человека погибли, еще 20... РИА Новости, 17.08.2025

202515 августа взрыв пороха произошел на заводе в Шиловском районе Рязанской области. В результате ЧП, по предварительной информации, три человека погибли, еще 20 пострадали. По информации экстренных служб, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. 3 марта на территории Пермского порохового завода произошел пожар. В местных пабликах в соцсетях появилась информация, что над территорией порохового завода поднимался густой дым, периодически раздавались хлопки. В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что пожар был локализован в 19.15 (17.15 мск), пострадавших нет.202311 ноября в одноэтажном кирпичном здании Тамбовского порохового завода в Котовске Тамбовской области произошло возгорание. Пожар был ликвидирован в 04.40. В результате пожара здание выгорело внутри. Погибших и пострадавших нет.20 июня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате взрыва пять человек погибли, 18 пострадали, 13 человек были госпитализированы. По словам губернатора Максима Егорова, причиной пожара стал человеческий фактор.25 марта на Пермском пороховом заводе произошел пожар, загорелся электрощит на административном здании. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. При ЧП никто не пострадал.6 мая в поселке Первомайский Свердловской области на территории складов с порохом произошло возгорание. Причиной ЧП стал переход огня с лесного пожара на находящиеся рядом постройки, среди которых были 18 складов с порохом. Проводилась эвакуация населения. В результате пожара сгорел два склада общей площадью 960 квадратных метра. При тушении огня пострадал один из сотрудников пожарной части, он был доставлен в больницу. 202222 октября на пороховом заводе в Перми, в кабине пресса № 7 производства пластмасс, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. Трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников по обслуживанию оборудования и прессовщик 5 разряда. Еще один сотрудник – мастер участка – был доставлен в тяжелом состоянии в ожоговое отделение больницы имени Гринберга. Вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" Пермского порохового завода вспыхнула продукция. Одна из сотрудниц скончалась на месте происшествия, а две других были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Позднее обе женщины скончались от полученных ожогов. 202122 октября в Шиловском районе Рязанской области на заводе "Эластик" произошли взрыв и пожар в пороховом цеху, принадлежащем компании, занимающейся производством, хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. При взрыве погибли 17 человек. 24 июня в башкирском Стерлитамаке загорелся одноэтажный склад с порохом на территории предприятия "Авангард". Общая площадь пожара в здании склада составила 1200 квадратных метров, а на открытой площадке – 1500 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. 28 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом. 20195 августа на территории воинской части в Каменке (Красноярский край) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, затем начались взрывы. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 16 тысяч человек. На следующий день возгорание ликвидировали. В результате ЧП пострадали 40 человек. 31 июля на Пермском пороховом заводе во время работы со специзделиями произошел хлопок. В результате пятеро работников получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. 10 июня на территории Казанского порохового загорелась кровля четырехэтажного производственного здания из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ. Спустя несколько часов пожар был локализован. К его тушению привлекались 93 человека и 32 единицы техники. 20188 октября на территории Пермского порохового завода произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате на месте происшествия погиб один человек, трое были госпитализированы в медсанчасть, позднее они скончались в больнице.14 августа на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске (Пермский край) возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству пороха на площади 10 квадратных метров. В результате вспышки две работницы получили тяжелые травмы – с ожогами 80% тела они были госпитализированы в больницу города Березники. Позже женщины скончались. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

