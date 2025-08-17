https://ria.ru/20250817/poloz-2035308060.html

Как Героя СССР упрятали в сумасшедший дом, а жена завела богатого любовника

Как Героя СССР упрятали в сумасшедший дом, а жена завела богатого любовника - РИА Новости, 17.08.2025

Как Героя СССР упрятали в сумасшедший дом, а жена завела богатого любовника

Он сражался за Родину, но не смог сражаться за свою семью. Этот драматический сюжет словно сошел со страниц жесткого романа: герой, достойный славы, — и жена,... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Он сражался за Родину, но не смог сражаться за свою семью. Этот драматический сюжет словно сошел со страниц жесткого романа: герой, достойный славы, — и жена, променявшая его на роскошь. Но самое страшное — система, которая вместо благодарности подписала ему приговор. История Петра Полоза - в материале РИА Новости.Любовь в небе и на землеОн родился 19 января 1913 года в селе Митрофановка, Петр Варнавович Полоз с юности стремился к небу. Окончив школу фабрично-заводского ученичества в Енакиево, он встретил свою первую любовь — Марию, которая в 1937 году родила ему сына Олега. Но его судьба была связана не только с семьей, но и с авиацией.В августе 1935 года он начал военную службу, а уже в 1936 году, после окончания Луганской военной авиационной школы, отправился в Забайкальский военный округ.Герой, преданный женойОн был одним из лучших — сбивал японские самолеты на Халхин-Голе, защищал небо Одессы, совершил десятки боевых вылетов на И-16 и лично сбил несколько вражеских самолетов. За мужество и героизм 10 февраля 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением "Золотой Звезды".Позже он служил в ВВС Московского военного округа, на Карельском фронте, а затем в Главном управлении боевой подготовки ВВС. После Победы Полоз остался в авиации, но в июле 1947 года, уже в звании подполковника, вышел в отставку и поселился в Киеве. Казалось, жизнь героя должна была идти мирным курсом, но судьба приготовила ему страшный финал.Его жена методично разрушала жизнь героя, пока тот не совершил роковой выстрел, перечеркнувший все его подвиги...Увел жену у дипломатаЕще в 1942 году, когда Полоз получал высшую награду страны, в его семье уже назревал скандал. "Все женщины одинаковы, верить им может только лопух", — кричал он соседу, сжимая кулаки. Его первая жена Мария не выдержала его подозрений, но следующие браки оказались еще страшнее.Вторую жену он нашел в госпитале, третью — буквально увел у дипломата в Югославии. Но последняя, Евдокия, оказалась роковой женщиной. "Она использовала его болезнь, подстрекала убить даже собственных родителей", — вспоминал адвокат. Полоз, страдавший от последствий фронтовых травм и нервных срывов, стал для нее игрушкой."Она специально довела его до психушки"Конфликт назревал долго. Возвращаясь с работы, Петр заставал жену то с "друзьями", то в подозрительных отлучках. Однажды она спровоцировала его на скандал — и когда он попытался ее успокоить, закричала: "Помогите! Убивают!". За дверью уже ждали двое мужчин, а следом вошел врач. Так Героя Советского Союза в смирительной рубашке отправили в психиатрическую больницу."Для меня психушка была хуже тюрьмы", — признавался он другу. Но Евдокия добилась своего: пока он боролся за рассудок, она завела "хахаля с большими деньгами" и открыто жила с ним в их же квартире.Роковой визит: за что он убил охранника Хрущева?3 июля 1962 года в гости к Полозу пришел начальник личной охраны Хрущева — Фомичев с женой. Что произошло за закрытыми дверями, осталось тайной. По одной версии, Евдокия сама подстроила встречу, зная, что больной муж не выдержит провокации. По другой — Фомичев мог быть одним из ее любовников."Мужчины начали ругаться... Петр схватил ружье", - туманно объясняла на суде Евдокия, единственная свидетельница. Но почему она осталась жива? И почему сразу после убийства не вызвала милицию, а спокойно ушла?Суд: как жена добилась расстрела мужаАдвокат Полоза был убежден: "Это она виновата!". Его речь взорвала зал аплодисментами, но суд остался глух. Сам Петр, будто смирившись с участью, заявил: "Я заслуживаю расстрела. Я — летчик! Я — свободный человек!"Его расстреляли. Евдокия же получила все: квартиру, свободу и нового богатого мужа. А Золотую Звезду Героя у Петра Полоза отобрали посмертно.Кто он на самом деле — жертва манипуляций или убийца? История не дала ответа. Но одно ясно: даже самые храбрые могут сломаться, когда предают те, кому доверял больше всего.

