Филиппо обвинил европейских лидеров в саботаже урегулирования на Украине
2025-08-17T18:18:00+03:00
2025-08-17T18:18:00+03:00
2025-08-17T18:25:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что европейские лидеры визитом в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским саботируют мирное урегулирование украинского конфликта. Зеленский направится с визитом в Вашингтон в понедельник. Об участии во встрече позже заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. "В этот понедельник все одержимые войной европейские сумасшедшие приземлятся в Белом доме вместе с Зеленским, чтобы попытаться повлиять на (президента США Дональда - ред.) Трампа! Их цель - саботировать мирный процесс!" - написал Филиппо на странице в соцсети X. Политик выразил мнение, что европейские лидеры по прибытии в Вашингтоне вызовут презрение у президента США Дональда Трампа. Он также добавил, что Франции необходимо "срочно" выйти из ЕС и НАТО. "Я с трудом могу себе представить, какое презрение должен испытывать Трамп к этой кучке коррумпированных людей, предателей своей страны, неспособных существовать друг без друга!" - добавил Филиппо. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
