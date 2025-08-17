https://ria.ru/20250817/pogoda-2035875133.html
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе - РИА Новости, 17.08.2025
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T11:00:00+03:00
2025-08-17T11:00:00+03:00
2025-08-17T11:00:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/57/1497605796_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_7a50b308a0f12cf4d650707f35c5b641.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной, время от времени будет барабанить дождь, иногда - ливни, зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели. В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 миллиметров осадков - семь ведер дождевой воды на метр квадратный или почти месячная норма небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по ночам столбики термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, в дневные часы - не выше плюс 15 - плюс 20 градусов, что больше соответствует климату начала осени. При этом, по его словам, в отдельные дни будет чуть теплее.
https://ria.ru/20250817/pogoda-2035874893.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/57/1497605796_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_04cfc613194f2ffc6b362464344d2f1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода, общество
Москва, Евгений Тишковец, Погода, Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
Тишковец: в Москве на следующей неделе может выпасть до месячной нормы осадков