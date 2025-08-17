Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/pogoda-2035875133.html
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе - РИА Новости, 17.08.2025
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе
Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T11:00:00+03:00
2025-08-17T11:00:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/57/1497605796_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_7a50b308a0f12cf4d650707f35c5b641.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной, время от времени будет барабанить дождь, иногда - ливни, зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели. В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 миллиметров осадков - семь ведер дождевой воды на метр квадратный или почти месячная норма небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по ночам столбики термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, в дневные часы - не выше плюс 15 - плюс 20 градусов, что больше соответствует климату начала осени. При этом, по его словам, в отдельные дни будет чуть теплее.
https://ria.ru/20250817/pogoda-2035874893.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/57/1497605796_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_04cfc613194f2ffc6b362464344d2f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, погода, общество
Москва, Евгений Тишковец, Погода, Общество
Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе

Тишковец: в Москве на следующей неделе может выпасть до месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной, время от времени будет барабанить дождь, иногда - ливни, зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели. В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 миллиметров осадков - семь ведер дождевой воды на метр квадратный или почти месячная норма небесной влаги", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по ночам столбики термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, в дневные часы - не выше плюс 15 - плюс 20 градусов, что больше соответствует климату начала осени.
При этом, по его словам, в отдельные дни будет чуть теплее.
Люди в жаркую погоду возле фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа
Вчера, 10:56
 
МоскваЕвгений ТишковецПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала