Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе

Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной, время от времени будет барабанить дождь, иногда - ливни, зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели. В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 миллиметров осадков - семь ведер дождевой воды на метр квадратный или почти месячная норма небесной влаги", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по ночам столбики термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, в дневные часы - не выше плюс 15 - плюс 20 градусов, что больше соответствует климату начала осени. При этом, по его словам, в отдельные дни будет чуть теплее.

