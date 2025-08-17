https://ria.ru/20250817/pogoda-2035864405.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и попаданием региона в тыл этого барического вихря. В Москве и по области в воскресенье будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь… Температура воздуха в столице плюс 17 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 на северо-западе до плюс 23 градусов на юго-востоке", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что будет дуть западный и северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. По его словам, показания барометров будут расти и составят 740 миллиметров ртутного столба.
