Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/pogoda-2035864405.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:08:00+03:00
2025-08-17T09:08:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_199:223:3049:1826_1920x0_80_0_0_dfb58021629d2060b8c8efda14a3b80d.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и попаданием региона в тыл этого барического вихря. В Москве и по области в воскресенье будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь… Температура воздуха в столице плюс 17 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 на северо-западе до плюс 23 градусов на юго-востоке", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что будет дуть западный и северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. По его словам, показания барометров будут расти и составят 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250816/moskva-2035786379.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_c54cb0643317b0de6ec1dc2f66a22b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается до плюс 20 и кратковременный дождь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Москва-сити
Вид на Кремль и Москва-сити - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и попаданием региона в тыл этого барического вихря. В Москве и по области в воскресенье будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь… Температура воздуха в столице плюс 17 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 на северо-западе до плюс 23 градусов на юго-востоке", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что будет дуть западный и северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду.
По его словам, показания барометров будут расти и составят 740 миллиметров ртутного столба.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Синоптик рассказал о похолодании в Москве
16 августа, 14:54
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала