Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 17.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17

2025-08-17T09:08:00+03:00

2025-08-17T09:08:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и попаданием региона в тыл этого барического вихря. В Москве и по области в воскресенье будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь… Температура воздуха в столице плюс 17 - плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 на северо-западе до плюс 23 градусов на юго-востоке", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что будет дуть западный и северо-западный порывистый ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду. По его словам, показания барометров будут расти и составят 740 миллиметров ртутного столба.

москва

московская область (подмосковье)

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

