Побег от жизни: куда пропал сын Маргариты Тереховой

Побег от жизни: куда пропал сын Маргариты Тереховой - РИА Новости, 17.08.2025

Побег от жизни: куда пропал сын Маргариты Тереховой

У легенды российского кино Маргариты Тереховой двое детей. О дочери говорят с уважением — успешная актриса. О сыне же предпочитают молчать. Семейная драма,... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Лев Северинов. У легенды российского кино Маргариты Тереховой двое детей. О дочери говорят с уважением — успешная актриса. О сыне же предпочитают молчать. Семейная драма, которую близкие актрисы стараются не выносить на публику, неожиданно получила огласку. Что превратило маминого любимчика в человека, который бросает семью в самый тяжелый момент?Наследники ТереховойМаргарита Терехова воспитывала двоих детей в разное время и в разных обстоятельствах. Старшая дочь Анна родилась в 1969 году от брака с болгарским актером Савой Хашимовым, который вскоре вернулся на родину, не выдержав бытовых трудностей московской жизни. Девочку в основном воспитывала бабушка, пока мать пропадала на съемках.Младший сын Александр появился в 1981 году от отношений с таджикским промышленником Сайфиддином Тураевым. Мужчина был женат, поэтому актриса долго скрывала правду об отцовстве. К позднему ребенку Терехова относилась особенно трепетно — обеспечила лучшие условия, репетиторов, престижную школу. Мать баловала Александра так, словно пыталась компенсировать отсутствие отца удвоенной заботой.Несостоявшийся генийПосле школы Александр поступил в ГИТИС на актерский факультет к Иосифу Райхельгаузу. Высокий, почти двухметровый юноша выделялся среди однокурсников не только ростом, но и знаменитой фамилией. Однако искренней любви к лицедейству у него не возникло.Через два года он перевелся на режиссерский факультет, мотивируя это творческими поисками. Единственным плодом режиссерских амбиций стал фильм "Майонез" 2013 года — история молодого музыканта, приехавшего покорять Москву. Картина прошла незамеченной критиками и зрителями, что стало болезненным ударом для самолюбия Терехова.Коллеги вспоминают его как человека неуживчивого и бескомпромиссного — черты, которые он унаследовал от матери. Только вот у Маргариты Борисовны за этими качествами стоял огромный талант, а у сына — лишь амбиции без подкрепления."Я не раз общалась с Александром Тереховым и видела, что он человек мятущийся, с обостренным чувством собственного достоинства. В чем-то инфантильный, в отличие от сестры, его опекавшей. Иногда надменный — в мать. В своем телеграм-канале он выкладывал свои музыкальные работы и клипы, очень специфичные. Рисовал в стиле абстракционизма. Если бы не видела его лично, подумала бы, что это творчество шизофреника" — вспоминает музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.Поспешный брак со звездой из "ВИА Гры"В 2015 году жизнь Александра, казалось, начала налаживаться. Он женился на Татьяне Найник — бывшей участнице "ВИА Гры", которая пришла в группу на замену ушедшей в декрет Надежде Грановской. Знакомство произошло в социальных сетях, причем Татьяна охотно пошла на контакт, узнав от общих знакомых, кто мать ее собеседника.Свадьбу сыграли поспешно — Найник была беременна. Через несколько месяцев родилась дочь Вера, в которой бабушка души не чаяла. К невестке Терехова отнеслась прохладно, но внучку обожала.Долговая ямаК началу 2020-х семья Тереховых-Найник погрязла в финансовых проблемах. В августе 2015 года супруги взяли кредит на 800 тысяч рублей под 17,5% годовых со сроком погашения до 31 июля 2020 года. Деньги им предоставили под залог квартиры. Когда деньги закончились, а регулярного дохода так и не появилось, начались проблемы с выплатами.Ни у Александра, ни у Татьяны с работой не клеилось. Он перебивался редкими заказами на сценарии документальных фильмов, она — эпизодическими съемками и участием в ток-шоу. Этого катастрофически не хватало даже на обычные расходы, не говоря о кредитных платежах.В 2021 году банк подал в суд требование о продаже квартиры в счет погашения задолженности. В итоге Александру удалось отстоять квартиру, оставив только обязательства по выплате долга в размере 217 тысяч рублей. А тут еще у Маргариты Борисовны начали проявляться симптомы болезни Альцгеймера.Великое бегствоВ 2022 году терпение Татьяны лопнуло. Она подала на развод, устав от бесконечных долгов и неудач мужа. Суд расторг брак, и вскоре после этого Александр объявил, что уезжает в Польшу "искать себя".Официально он мотивировал отъезд желанием найти работу режиссера в Европе и разыскать дальних родственников со стороны матери — бабушка Тереховой была полькой. На деле многие уверены, что он просто избегал мобилизации.Татьяна узнала о планах мужа практически перед самым отлетом. Никаких обсуждений, никаких попыток найти компромисс — просто поставленный факт. "Он сказал, что в России ничего не получается, нужно попробовать в Европе", — рассказывала она позже в ток-шоу.Первые два месяца Александр еще присылал символические алименты на дочь. Потом и это прекратилось. На просьбы пообщаться с 7-летней Верой, которая скучает по отцу, он отвечает отговорками про плохой интернет.Забота дочериПока сын находится в Европе, 82-летняя Маргарита Терехова живет под присмотром сиделки. Болезнь Альцгеймера прогрессирует — актриса перестала узнавать близких и обслуживать себя.Все заботы о матери взяла на себя Анна. Она оплачивает медицинский персонал и решает бытовые вопросы. "Главное — не отчаиваться, не унывать. Хотя у меня все это было. Хотя и сейчас это у меня есть. Но надо жить, пока человек рядом с тобой. Пока ты можешь это выносить, ты должен это делать", — рассказала она в эфире передачи "Однажды…" на НТВ.Внучка Вера регулярно видится с бабушкой — девочка любит с ней разговаривать, несмотря на состояние Маргариты Борисовны. Татьяна Найник также навещает свекровь.На вопросы об отъезде брата Анна отвечает сдержанно: "То, что он бросил больную мать, — это бред и преувеличение. Саша любит маму и не бросал ее. Он уехал временно".Александр изредка дает о себе знать в профессиональных кругах. Недавно стало известно, что он написал сценарий для будущего фильма Алексея Учителя "Шум времени". Возможно, это означает, что он планирует вернуться в Россию. Или просто пытается заработать на жизнь единственным доступным способом.

