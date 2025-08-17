https://ria.ru/20250817/peterburg-2035867237.html

Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга

ТАШКЕНТ, 17 авг — РИА Новости. Власти Узбекистана помогут вернуться из Санкт-Петербурга 100 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает информационное агентство Дунё узбекистанского МИД. "Более 100 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге в России, будут возвращены на родину", — говорится в публикации, размещенной на сайте Дунё. Уточняется, что возвращение сограждан проводится в рамках гуманитарной помощи, оказываемой с 30 июля по 30 августа при содействии Генерального консульства и представительства агентства миграции Узбекистана в Северной столице России. В рамках акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа, добавляется в сообщении. Кроме того, оказана материальная помощь 33 гражданам Узбекистана, в том числе тем, кто разместился в Центре временного содержания иностранных граждан и находится в тяжелом материальном положении, отметили в Дунё. Ранее агентство миграции сообщило, что власти Узбекистана запустили на ближайший месяц благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению сограждан, находящихся в центрах депортации за рубежом, в частности из России. В рамках акции в первую очередь на родину будут возвращены женщины и дети, находящихся в депортационных центрах. Возвращение будет проводиться на основании списков, предоставленных уполномоченными органами указанных стран. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в России снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.

Ольга Фомченкова

Новости

