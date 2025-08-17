https://ria.ru/20250817/peterburg-2035867237.html
Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга
Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга - РИА Новости, 17.08.2025
Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга
Власти Узбекистана помогут вернуться из Санкт-Петербурга 100 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает информационное агентство Дунё узбекистанского РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:34:00+03:00
2025-08-17T09:34:00+03:00
2025-08-17T14:38:00+03:00
в мире
узбекистан
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_287:0:3046:1552_1920x0_80_0_0_e91c0c15ef64cc92ac210037dd01e8f4.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — РИА Новости. Власти Узбекистана помогут вернуться из Санкт-Петербурга 100 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает информационное агентство Дунё узбекистанского МИД. "Более 100 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге в России, будут возвращены на родину", — говорится в публикации, размещенной на сайте Дунё. Уточняется, что возвращение сограждан проводится в рамках гуманитарной помощи, оказываемой с 30 июля по 30 августа при содействии Генерального консульства и представительства агентства миграции Узбекистана в Северной столице России. В рамках акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа, добавляется в сообщении. Кроме того, оказана материальная помощь 33 гражданам Узбекистана, в том числе тем, кто разместился в Центре временного содержания иностранных граждан и находится в тяжелом материальном положении, отметили в Дунё. Ранее агентство миграции сообщило, что власти Узбекистана запустили на ближайший месяц благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению сограждан, находящихся в центрах депортации за рубежом, в частности из России. В рамках акции в первую очередь на родину будут возвращены женщины и дети, находящихся в депортационных центрах. Возвращение будет проводиться на основании списков, предоставленных уполномоченными органами указанных стран. По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в России снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20250610/uzbekistan-2022137309.html
https://ria.ru/20240907/deti-1971336440.html
узбекистан
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd6a8ad3bd4cd8246f6a75355f59af10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, россия, санкт-петербург
В мире, Узбекистан, Россия, Санкт-Петербург
Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга
МИД Узбекистана: власти вернут из Петербурга более ста сограждан
ТАШКЕНТ, 17 авг — РИА Новости.
Власти Узбекистана помогут вернуться из Санкт-Петербурга 100 согражданам, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает информационное агентство Дунё
узбекистанского МИД.
"Более 100 граждан Узбекистана
, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге
в России
, будут возвращены на родину", — говорится в публикации, размещенной на сайте Дунё.
Уточняется, что возвращение сограждан проводится в рамках гуманитарной помощи, оказываемой с 30 июля по 30 августа при содействии Генерального консульства и представительства агентства миграции Узбекистана в Северной столице России.
В рамках акции соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, их отправка в Узбекистан запланирована на 18 августа, добавляется в сообщении.
Кроме того, оказана материальная помощь 33 гражданам Узбекистана, в том числе тем, кто разместился в Центре временного содержания иностранных граждан и находится в тяжелом материальном положении, отметили в Дунё.
Ранее агентство миграции сообщило, что власти Узбекистана запустили на ближайший месяц благотворительно-гуманитарную акцию по возвращению сограждан, находящихся в центрах депортации за рубежом, в частности из России. В рамках акции в первую очередь на родину будут возвращены женщины и дети, находящихся в депортационных центрах. Возвращение будет проводиться на основании списков, предоставленных уполномоченными органами указанных стран.
По официальным данным узбекской стороны, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в России снизилось в 1,7 раза, до порядка 700 тысяч человек.