Путин не пошел на уступки на встрече с Трампом, заявил эксперт
СТАМБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не пошел ни на какие уступки относительно украинского урегулирования на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
По его мнению, позитивным исходом встречи является сам факт ее проведения и состоявшаяся после нее пресс-конференция лидеров, а ожидать после одной встречи полномасштабного урегулирования бессмысленно.
"Теперь мы можем прямо сказать, что Запад разделился на два лагеря в том, что касается изоляции России. Как мы видим, в США приняли президента РФ, который провел переговоры. Безусловно, этот раскол будет на пользу России. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим значительное ускорение темпа событий вокруг украинского урегулирования, возможно продвижение в сторону частичного прекращения огня", - заявил Сезер.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что "быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", сообщил ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
