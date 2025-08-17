https://ria.ru/20250817/pensiya-2035839659.html

Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно - РИА Новости, 17.08.2025

Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Досрочно выйти на пенсию могут россияне с большим страховым стажем, многодетные матери, инвалиды по зрению, представители определенных профессий и работающие в... РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Досрочно выйти на пенсию могут россияне с большим страховым стажем, многодетные матери, инвалиды по зрению, представители определенных профессий и работающие в районах Крайнего Севера, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин."Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше", — рассказал эксперт.Женщины, родившие пять и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет, четырех детей — в 56, трех — в 57. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет стража и 30 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).Инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности также могут выйти на страховую пенсию по старости раньше при наличии не менее 30 ИПК. Мужчины — в 50 при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а женщины — в 40 лет при наличии стажа не менее 10 лет.Как пояснил Балынин, право на досрочный выход на пенсию также имеют представители ряда профессий и работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

