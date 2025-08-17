https://ria.ru/20250817/pensiya-2035839659.html
Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно
Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно
Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно
17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Досрочно выйти на пенсию могут россияне с большим страховым стажем, многодетные матери, инвалиды по зрению, представители определенных профессий и работающие в районах Крайнего Севера, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин."Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше", — рассказал эксперт.Женщины, родившие пять и более детей могут выйти на пенсию в 50 лет, четырех детей — в 56, трех — в 57. Для этого необходимо иметь не менее 15 лет стража и 30 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).Инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности также могут выйти на страховую пенсию по старости раньше при наличии не менее 30 ИПК. Мужчины — в 50 при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а женщины — в 40 лет при наличии стажа не менее 10 лет.Как пояснил Балынин, право на досрочный выход на пенсию также имеют представители ряда профессий и работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
