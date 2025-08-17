https://ria.ru/20250817/patrony-2035902719.html

Поисковики рассказали о патронах, найденных в местах боев на Курилах

Поисковики рассказали о патронах, найденных в местах боев на Курилах

Поисковики рассказали о патронах, найденных в местах боев на Курилах

Значительная часть патронов, которые обнаружили поисковики на местах боев Курильской десантной операции августа 1945 года, произведены на Луганском патронном...

ШУМШУ (Сахалинская область), 17 августа - РИА Новости. Значительная часть патронов, которые обнаружили поисковики на местах боев Курильской десантной операции августа 1945 года, произведены на Луганском патронном заводе, сообщил директор Музейного мемориального комплекса "Победа" в Сахалинской области Юрий Филипенко. Он показал журналистам собранные этим летом поисковиками предметы, которые временно выставлены в полевом музее строящегося на курильском Шумшу военно-исторического комплекса. При этом он отметил, что ключевая задача поисковиков - находить павших бойцов и заниматься увековечиванием их памяти, а сбор личных предметов солдат осуществляется попутно. "Вот такие уникальные вещи - уникальность заключается в том, что гильзы от наших патронов имеют маркировку и показывают, что они по большей части были изготовлены на Луганском патронном заводе. Казалось бы, где Луганск и где Камчатка", - сказал Филипенко, отметив, что ценнейшими экспонатами являются те, что позволяют больше узнать о советских бойцах. "Хочу обратить внимание на эти две рубашки гранаты Ф-1. Казалось бы, они очень похожи. Но вот на одной из них мы видим якорь. То есть мы предполагаем, что, возможно, данные гранаты изготавливались в Петропавловске-Камчатском", - продолжил рассказ историк. В числе находок также стальные шлемы, включая халхинголку, полученные по ленд-лизу американские ботинки, в которых воевали красноармейцы. "Это посуда японская - мы тут склеивали. Это машинка японская, которой тесто бралось, и она нарезала лапшу", - добавил Филипенко. Он отметил, что находки, касающиеся японских военных, подтверждают, что противник на Шумшу сформировал мощное подразделение и выстроил довольно надежные фортификационные сооружения. "И для наших бойцов была не легкая прогулка, чтобы их победить. Все достаточно сложно, напряженно, но мы это сделали… Танки, которые сегодня на поле боя, которые стоят в том месте, где были остановлены нашими бойцами, являются сегодня важным свидетельством подвига наших десантников, которые повторили подвиг панфиловцев - фактически голыми руками остановили движение танков", - подчеркнул историк. Филипенко уточнил, что все найденные этим летом на местах сражений Курильской десантной операции предметы пополнят музейные фонды Российской Федерации. Во время Восточного экономического форума 2024 года вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать возможность создания на курильском острове Шумшу музея в честь последнего сражения Великой Отечественной войны. Позже глава государства поручил кабмину РФ совместно с правительством Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Первый этап создания военно-исторического комплекса на курильском острове Шумшу завершен и будет открыт 18 августа.

