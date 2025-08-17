https://ria.ru/20250817/oruzhie-2035557035.html

Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре

Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Март 2020 года, Ливия. Турецкий дрон Kargu-2 самостоятельно выследил группу людей и атаковал их без команды оператора. Машина впервые в истории человечества приняла решение об убийстве. ООН зафиксировала факт в своем отчете. Пока дипломаты спорили об этике, ведущие державы уже расставили фигуры на новой доске. Гонка автономных вооружений началась.Момент истины в ливийской пустынеKargu-2 действовал по принципу "выстрели, забудь и найди" — без связи с оператором, полностью автономно. Турецкая компания STM создала квадрокоптер с взрывчаткой и искусственным интеллектом, способный самостоятельно выбирать цели. В марте 2020-го эта система впервые перешла от теории к практике.Дрон атаковал бойцов маршала Хафтара во время противостояния с Правительством национального согласия Ливии. Конкретные жертвы в отчете ООН не подтверждены, но сам прецедент зафиксирован. Граница пересечена. Решение о жизни и смерти теперь могут принимать алгоритмы."Устранение человеческого контроля над применением силы в настоящее время повсеместно рассматривается как серьёзная угроза человечеству", — заявила Мэри Уэрхэм из Human Rights Watch. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал такие системы "морально отвратительными и политически неприемлемыми".Но реальность такова: пока ООН принимает резолюции, военные инженеры пишут код.Американский бегемот и его ахиллесова пятаСША вкладывают в автономные системы десятки миллиардов долларов. Бюджет DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов) на 2025 год составил 4,3 миллиарда. Проекты ATLAS, Squad X, скандальный Project Maven с Google по распознаванию образов для дронов — это лишь видимая часть айсберга.Американская концепция строится на сетецентричности. Истребитель F-35 должен управлять роем "верных ведомых" дронов. Microsoft поставляет HoloLens для армии, Amazon и Palantir интегрируются в военно-промышленный комплекс. Это монструозный конгломерат государства и корпораций.Но у гиганта есть ахиллесова пята. Американские системы сложны, дороги и уязвимы. Их сила — в тотальной взаимосвязи. Это же и их слабость. Вся их мощь завязана на спутниковую связь и сетевое взаимодействие. Подави один канал связи средствами радиоэлектронной борьбы — и дорогой "рой" превратится в металлолом.Еще одна проблема — этические дебаты. Сотрудники Google бунтовали против Project Maven, ученые пишут открытые письма. Пока они спорят о морали, конкуренты делают.Плюс многие их системы тестируются в идеальных полигонных условиях. Они не прошли обкатку в реальных конфликтах с технологически равным противником.Америка — это гигант с огромными мускулами, но стоящий на стеклянных ногах. Их путь — это путь экстенсивного развития: больше денег, сложнее технологии. Но в долгосрочной перспективе это может оказаться тупиком.Китайский драконКитай выбрал другой путь — массовость и скорость. Доктрина "военно-гражданского слияния" превращает любую гражданскую технологию в военную по первому требованию. Никаких этических комитетов.У Поднебесной есть доступ к данным 1.5 миллиарда своих граждан. Они могут обучать нейросети на таких массивах информации, которые Западу и не снились. Их системы распознавания лиц и поведения — лучшие в мире. Это идеальная основа для систем наведения. DJI формально гражданская компания, но все понимают, кто стоит за их технологиями.Китайцы демонстрируют рои из сотен дронов на авиасалонах. Они могут не иметь самых передовых единичных образцов, но могут задавить противника количеством и скоростью адаптации. В связке с российскими прорывными технологиями это создает мощную синергию.Русский гамбитРоссия играет в другую игру. Не "кто громче", а "кто умнее". Наш главный козырь — радиоэлектронная борьба. Системы "Красуха", "Мурманск-БН", "Дивноморье" — мировые лидеры в своем классе.Зачем уничтожать дрон ракетой за миллион долларов, если можно "ослепить" его, перехватить управление или просто сжечь ему электронику? Это асимметричный ответ на миллиардные бюджеты США. Мы не пытаемся построить "Звезду смерти", мы знаем, как выключить ей свет. Это не только эффективнее, но и экономически на порядки выгоднее. Это война интеллектов и бюджетов, и Россия делает ставку на первое.Концерн "Калашников" еще в 2017 году представил боевой модуль с нейросетями, способный самостоятельно находить цели и принимать решение об огне. "Маркер" отрабатывал групповые действия автономного роя. Ключевая особенность "Посейдона" — полная автономность. Он может месяцами ждать сигнала на дне океана, самостоятельно прокладывать маршрут, обходя системы обнаружения противника. Это ИИ стратегического уровня.Ключевое преимущество — боевой опыт. Сирия стала крупнейшим в мире полигоном для испытания новых систем. "Панцирь-С" научился сбивать дроны боевиков пачками. Этого опыта борьбы с массовым применением беспилотников у американцев просто нет.Наш подход — создание крепких, надежных, относительно недорогих и автономных систем, которые могут эффективно работать в условиях жесточайшего радиоэлектронного противодействия. Не хрустальный дворец, а стальной кулак.Новая реальность без иллюзийВторая половина XX века держалась на ядерном сдерживании. Доктрина MAD — "гарантированное взаимное уничтожение" — была понятна: нажмешь кнопку, умрут все. Страх ядерной войны держал мир в равновесии.XXI век вводит новые правила. Теперь паритет определяется не только количеством боеголовок, но и уровнем автономности систем. Кто владеет инициативой в области ИИ-оружия, тот диктует условия.Россия, Китай и США уже вкладывают сотни миллиардов в эту гонку. Мир вступил в эпоху алгоритмического сдерживания. И в этой игре побеждает не тот, кто громче всех стартовал, а тот, кто выбрал самую дальновидную стратегию. Тревога ООН — это сигнал для одних. Для других — констатация реальности, к которой готовились заранее.

