Рейтинг@Mail.ru
Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/oruzhie-2035557035.html
Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре
Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре - РИА Новости, 17.08.2025
Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре
Март 2020 года, Ливия. Турецкий дрон Kargu-2 самостоятельно выследил группу людей и атаковал их без команды оператора. Машина впервые в истории человечества... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T08:00:00+03:00
2025-08-17T08:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754997008_0:163:3009:1856_1920x0_80_0_0_6f44be4977128a0b9afe0bea02b4b995.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Март 2020 года, Ливия. Турецкий дрон Kargu-2 самостоятельно выследил группу людей и атаковал их без команды оператора. Машина впервые в истории человечества приняла решение об убийстве. ООН зафиксировала факт в своем отчете. Пока дипломаты спорили об этике, ведущие державы уже расставили фигуры на новой доске. Гонка автономных вооружений началась.Момент истины в ливийской пустынеKargu-2 действовал по принципу "выстрели, забудь и найди" — без связи с оператором, полностью автономно. Турецкая компания STM создала квадрокоптер с взрывчаткой и искусственным интеллектом, способный самостоятельно выбирать цели. В марте 2020-го эта система впервые перешла от теории к практике.Дрон атаковал бойцов маршала Хафтара во время противостояния с Правительством национального согласия Ливии. Конкретные жертвы в отчете ООН не подтверждены, но сам прецедент зафиксирован. Граница пересечена. Решение о жизни и смерти теперь могут принимать алгоритмы."Устранение человеческого контроля над применением силы в настоящее время повсеместно рассматривается как серьёзная угроза человечеству", — заявила Мэри Уэрхэм из Human Rights Watch. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал такие системы "морально отвратительными и политически неприемлемыми".Но реальность такова: пока ООН принимает резолюции, военные инженеры пишут код.Американский бегемот и его ахиллесова пятаСША вкладывают в автономные системы десятки миллиардов долларов. Бюджет DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов) на 2025 год составил 4,3 миллиарда. Проекты ATLAS, Squad X, скандальный Project Maven с Google по распознаванию образов для дронов — это лишь видимая часть айсберга.Американская концепция строится на сетецентричности. Истребитель F-35 должен управлять роем "верных ведомых" дронов. Microsoft поставляет HoloLens для армии, Amazon и Palantir интегрируются в военно-промышленный комплекс. Это монструозный конгломерат государства и корпораций.Но у гиганта есть ахиллесова пята. Американские системы сложны, дороги и уязвимы. Их сила — в тотальной взаимосвязи. Это же и их слабость. Вся их мощь завязана на спутниковую связь и сетевое взаимодействие. Подави один канал связи средствами радиоэлектронной борьбы — и дорогой "рой" превратится в металлолом.Еще одна проблема — этические дебаты. Сотрудники Google бунтовали против Project Maven, ученые пишут открытые письма. Пока они спорят о морали, конкуренты делают.Плюс многие их системы тестируются в идеальных полигонных условиях. Они не прошли обкатку в реальных конфликтах с технологически равным противником.Америка — это гигант с огромными мускулами, но стоящий на стеклянных ногах. Их путь — это путь экстенсивного развития: больше денег, сложнее технологии. Но в долгосрочной перспективе это может оказаться тупиком.Китайский драконКитай выбрал другой путь — массовость и скорость. Доктрина "военно-гражданского слияния" превращает любую гражданскую технологию в военную по первому требованию. Никаких этических комитетов.У Поднебесной есть доступ к данным 1.5 миллиарда своих граждан. Они могут обучать нейросети на таких массивах информации, которые Западу и не снились. Их системы распознавания лиц и поведения — лучшие в мире. Это идеальная основа для систем наведения. DJI формально гражданская компания, но все понимают, кто стоит за их технологиями.Китайцы демонстрируют рои из сотен дронов на авиасалонах. Они могут не иметь самых передовых единичных образцов, но могут задавить противника количеством и скоростью адаптации. В связке с российскими прорывными технологиями это создает мощную синергию.Русский гамбитРоссия играет в другую игру. Не "кто громче", а "кто умнее". Наш главный козырь — радиоэлектронная борьба. Системы "Красуха", "Мурманск-БН", "Дивноморье" — мировые лидеры в своем классе.Зачем уничтожать дрон ракетой за миллион долларов, если можно "ослепить" его, перехватить управление или просто сжечь ему электронику? Это асимметричный ответ на миллиардные бюджеты США. Мы не пытаемся построить "Звезду смерти", мы знаем, как выключить ей свет. Это не только эффективнее, но и экономически на порядки выгоднее. Это война интеллектов и бюджетов, и Россия делает ставку на первое.Концерн "Калашников" еще в 2017 году представил боевой модуль с нейросетями, способный самостоятельно находить цели и принимать решение об огне. "Маркер" отрабатывал групповые действия автономного роя. Ключевая особенность "Посейдона" — полная автономность. Он может месяцами ждать сигнала на дне океана, самостоятельно прокладывать маршрут, обходя системы обнаружения противника. Это ИИ стратегического уровня.Ключевое преимущество — боевой опыт. Сирия стала крупнейшим в мире полигоном для испытания новых систем. "Панцирь-С" научился сбивать дроны боевиков пачками. Этого опыта борьбы с массовым применением беспилотников у американцев просто нет.Наш подход — создание крепких, надежных, относительно недорогих и автономных систем, которые могут эффективно работать в условиях жесточайшего радиоэлектронного противодействия. Не хрустальный дворец, а стальной кулак.Новая реальность без иллюзийВторая половина XX века держалась на ядерном сдерживании. Доктрина MAD — "гарантированное взаимное уничтожение" — была понятна: нажмешь кнопку, умрут все. Страх ядерной войны держал мир в равновесии.XXI век вводит новые правила. Теперь паритет определяется не только количеством боеголовок, но и уровнем автономности систем. Кто владеет инициативой в области ИИ-оружия, тот диктует условия.Россия, Китай и США уже вкладывают сотни миллиардов в эту гонку. Мир вступил в эпоху алгоритмического сдерживания. И в этой игре побеждает не тот, кто громче всех стартовал, а тот, кто выбрал самую дальновидную стратегию. Тревога ООН — это сигнал для одних. Для других — констатация реальности, к которой готовились заранее.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754997008_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_38cb9770cccc71d9b545edea784b6a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Оружие с разумом: пока ООН бьет тревогу, Россия готовится к новой эре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов "Промобот" в Перми
Сборка и отладка человекоподобного робота Robo-C в цехе компании по производству роботов Промобот в Перми - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Март 2020 года, Ливия. Турецкий дрон Kargu-2 самостоятельно выследил группу людей и атаковал их без команды оператора. Машина впервые в истории человечества приняла решение об убийстве. ООН зафиксировала факт в своем отчете. Пока дипломаты спорили об этике, ведущие державы уже расставили фигуры на новой доске. Гонка автономных вооружений началась.

Момент истины в ливийской пустыне

Kargu-2 действовал по принципу "выстрели, забудь и найди" — без связи с оператором, полностью автономно. Турецкая компания STM создала квадрокоптер с взрывчаткой и искусственным интеллектом, способный самостоятельно выбирать цели. В марте 2020-го эта система впервые перешла от теории к практике.
© Getty Images / sompong_tomРобот печатает на ноутбуке
Робот печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / sompong_tom
Робот печатает на ноутбуке
Дрон атаковал бойцов маршала Хафтара во время противостояния с Правительством национального согласия Ливии. Конкретные жертвы в отчете ООН не подтверждены, но сам прецедент зафиксирован. Граница пересечена. Решение о жизни и смерти теперь могут принимать алгоритмы.
"Устранение человеческого контроля над применением силы в настоящее время повсеместно рассматривается как серьёзная угроза человечеству", — заявила Мэри Уэрхэм из Human Rights Watch. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал такие системы "морально отвратительными и политически неприемлемыми".
Но реальность такова: пока ООН принимает резолюции, военные инженеры пишут код.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Американский бегемот и его ахиллесова пята

США вкладывают в автономные системы десятки миллиардов долларов. Бюджет DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов) на 2025 год составил 4,3 миллиарда. Проекты ATLAS, Squad X, скандальный Project Maven с Google по распознаванию образов для дронов — это лишь видимая часть айсберга.
Американская концепция строится на сетецентричности. Истребитель F-35 должен управлять роем "верных ведомых" дронов. Microsoft поставляет HoloLens для армии, Amazon и Palantir интегрируются в военно-промышленный комплекс. Это монструозный конгломерат государства и корпораций.
© Getty Images / Alex WongПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Alex Wong
Пентагон
Но у гиганта есть ахиллесова пята. Американские системы сложны, дороги и уязвимы. Их сила — в тотальной взаимосвязи. Это же и их слабость. Вся их мощь завязана на спутниковую связь и сетевое взаимодействие. Подави один канал связи средствами радиоэлектронной борьбы — и дорогой "рой" превратится в металлолом.
Еще одна проблема — этические дебаты. Сотрудники Google бунтовали против Project Maven, ученые пишут открытые письма. Пока они спорят о морали, конкуренты делают.
Плюс многие их системы тестируются в идеальных полигонных условиях. Они не прошли обкатку в реальных конфликтах с технологически равным противником.
© Getty Images / Ole_CNXИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Ole_CNX
Искусственный интеллект
Америка — это гигант с огромными мускулами, но стоящий на стеклянных ногах. Их путь — это путь экстенсивного развития: больше денег, сложнее технологии. Но в долгосрочной перспективе это может оказаться тупиком.

Китайский дракон

Китай выбрал другой путь — массовость и скорость. Доктрина "военно-гражданского слияния" превращает любую гражданскую технологию в военную по первому требованию. Никаких этических комитетов.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
У Поднебесной есть доступ к данным 1.5 миллиарда своих граждан. Они могут обучать нейросети на таких массивах информации, которые Западу и не снились. Их системы распознавания лиц и поведения — лучшие в мире. Это идеальная основа для систем наведения. DJI формально гражданская компания, но все понимают, кто стоит за их технологиями.
Китайцы демонстрируют рои из сотен дронов на авиасалонах. Они могут не иметь самых передовых единичных образцов, но могут задавить противника количеством и скоростью адаптации. В связке с российскими прорывными технологиями это создает мощную синергию.
© Фото : ЦКБРFPV-дрон разработки "Центра комплексных беспилотных решений"
FPV-дрон разработки Центра комплексных беспилотных решений - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : ЦКБР
FPV-дрон разработки "Центра комплексных беспилотных решений"

Русский гамбит

Россия играет в другую игру. Не "кто громче", а "кто умнее". Наш главный козырь — радиоэлектронная борьба. Системы "Красуха", "Мурманск-БН", "Дивноморье" — мировые лидеры в своем классе.
Зачем уничтожать дрон ракетой за миллион долларов, если можно "ослепить" его, перехватить управление или просто сжечь ему электронику? Это асимметричный ответ на миллиардные бюджеты США. Мы не пытаемся построить "Звезду смерти", мы знаем, как выключить ей свет. Это не только эффективнее, но и экономически на порядки выгоднее. Это война интеллектов и бюджетов, и Россия делает ставку на первое.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время стрельбы из снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-308) во время посещения стрелкового центра АО "Концерн "Калашников" на территории военно-патриотического парка "Патриот"
Президент РФ Владимир Путин во время стрельбы из снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-308) во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время стрельбы из снайперской винтовки Чукавина (СВЧ-308) во время посещения стрелкового центра АО "Концерн "Калашников" на территории военно-патриотического парка "Патриот"
Концерн "Калашников" еще в 2017 году представил боевой модуль с нейросетями, способный самостоятельно находить цели и принимать решение об огне. "Маркер" отрабатывал групповые действия автономного роя. Ключевая особенность "Посейдона" — полная автономность. Он может месяцами ждать сигнала на дне океана, самостоятельно прокладывать маршрут, обходя системы обнаружения противника. Это ИИ стратегического уровня.
Ключевое преимущество — боевой опыт. Сирия стала крупнейшим в мире полигоном для испытания новых систем. "Панцирь-С" научился сбивать дроны боевиков пачками. Этого опыта борьбы с массовым применением беспилотников у американцев просто нет.
© AFP 2024 / Maxime Popov Панцирь-С1
Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AFP 2024 / Maxime Popov
Панцирь-С1
Наш подход — создание крепких, надежных, относительно недорогих и автономных систем, которые могут эффективно работать в условиях жесточайшего радиоэлектронного противодействия. Не хрустальный дворец, а стальной кулак.

Новая реальность без иллюзий

Вторая половина XX века держалась на ядерном сдерживании. Доктрина MAD — "гарантированное взаимное уничтожение" — была понятна: нажмешь кнопку, умрут все. Страх ядерной войны держал мир в равновесии.
XXI век вводит новые правила. Теперь паритет определяется не только количеством боеголовок, но и уровнем автономности систем. Кто владеет инициативой в области ИИ-оружия, тот диктует условия.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaОбсуждение ситуации на Украине в Пентагоне
Обсуждение ситуации на Украине в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Обсуждение ситуации на Украине в Пентагоне
Россия, Китай и США уже вкладывают сотни миллиардов в эту гонку. Мир вступил в эпоху алгоритмического сдерживания. И в этой игре побеждает не тот, кто громче всех стартовал, а тот, кто выбрал самую дальновидную стратегию. Тревога ООН — это сигнал для одних. Для других — констатация реальности, к которой готовились заранее.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала