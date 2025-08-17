Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 17.08.2025 (обновлено: 10:28 17.08.2025)
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека
В Курской области при атаке БПЛА на грузовик пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области при атаке БПЛА на грузовик пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Накануне вечером в Рыльском районе вражеский FPV-дрон совершил атаку на автодороге Рыльск — Хомутовка. В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо КамАЗа, это мужчины 37 и 20 лет", — написал он.Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, у них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения.Хинштейн призвал местных жителей по возможности не возвращаться в приграничье на фоне атак ВСУ.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
курская область
рыльский район
происшествия, курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Фельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области при атаке БПЛА на грузовик пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Накануне вечером в Рыльском районе вражеский FPV-дрон совершил атаку на автодороге Рыльск — Хомутовка. В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо КамАЗа, это мужчины 37 и 20 лет", — написал он.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, у них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения.
Хинштейн призвал местных жителей по возможности не возвращаться в приграничье на фоне атак ВСУ.
После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
