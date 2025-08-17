https://ria.ru/20250817/obstrel-2035864001.html

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два человека

В Курской области при атаке БПЛА на грузовик пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

рыльский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Курской области при атаке БПЛА на грузовик пострадали два человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Накануне вечером в Рыльском районе вражеский FPV-дрон совершил атаку на автодороге Рыльск — Хомутовка. В результате удара пострадали два пассажира проезжающего мимо КамАЗа, это мужчины 37 и 20 лет", — написал он.Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, у них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения.Хинштейн призвал местных жителей по возможности не возвращаться в приграничье на фоне атак ВСУ.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

курская область

рыльский район

