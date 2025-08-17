https://ria.ru/20250817/naemniki-2035861729.html
На правом берегу Днепра уничтожили группу французских наемников
На правом берегу Днепра уничтожили группу французских наемников - РИА Новости, 17.08.2025
На правом берегу Днепра уничтожили группу французских наемников
На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T04:49:00+03:00
2025-08-17T04:49:00+03:00
2025-08-17T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсонская область
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 авг — РИА Новости. На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Хаба."Наблюдали иностранных наемников. Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам их. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами, и Мавиков два-три висело. Они висели над ними, сбрасывали сбросы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то", — сказал он.По словам бойца, российские военные видели на правом берегу Днепра не только французских, но и грузинских боевиков.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250816/obstanovka-2035554683.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), херсонская область , франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Франция
ГЕНИЧЕСК, 17 авг — РИА Новости. На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Хаба.
"Наблюдали иностранных наемников. Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам их. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами, и Мавиков два-три висело. Они висели над ними, сбрасывали сбросы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то", — сказал он.
По словам бойца, российские военные видели на правом берегу Днепра не только французских, но и грузинских боевиков.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.