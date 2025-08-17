https://ria.ru/20250817/most-2035913879.html

Число машин у Крымского моста возросло до 1,9 тысячи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Около 1,1 тысячи автомобилей находятся у Крымского моста и ждут проезда в Крым, почти 800 машин скопились на выезде с территории полуострова, говорится в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе по данным на 15.00 мск в воскресенье. По данным канала на 13.00, на выезде с полуострова находилось более 600 машин, порядка 1 тысячи автомобилей ждали проезда в Крым. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1096 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 794 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.

