Финальный день фестиваля "Моспитомец" проходит в воскресенье на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства.

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Финальный день фестиваля "Моспитомец" проходит в воскресенье на Тверском бульваре, сообщается на сайте мэра и правительства. "Сегодня последний день фестиваля "Моспитомец", который проходит на Тверском бульваре. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, за два дня посетители забрали домой 15 кошек и собак из городских приютов. Это и было главной целью — подарить хвостатым друзьям семью", - говорится в сообщении. Отмечается, что волонтеры и сотрудники приютов ответственно подходят к передаче животных в новые руки. Они ходят на совместные прогулки, проводят собеседование и дают советы по уходу. После этого с будущими хозяевами заключается договор ответственного содержания животного. Чтобы адаптация в первые дни прошла комфортно, владельцы получают "Набор молодых хозяев". Уточняется, что выставка-пристройство будет работать до 18.00. Представители приютов ответят на все вопросы и помогут выбрать питомца. Там же можно оставить корм и лакомства для животных, которые еще не обрели дом. "Для четвероногих гостей летнего клуба "Москва" подготовили насыщенную программу. Посетители с животными смогут получить консультацию ветврача в мобильной ветеринарной клинике, открытой сегодня с 11.00 до 19.00", - добавляется на сайте.

