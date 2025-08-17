https://ria.ru/20250817/moskva-2037679259.html
Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы
Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы - РИА Новости, 26.08.2025
Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы
Специалисты завершили укладку асфальта на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-17T15:26:00+03:00
2025-08-17T15:26:00+03:00
2025-08-26T15:27:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945226826_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_a0f2b3098ebd088fc61032227ab583fc.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты завершили укладку асфальта на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия (на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы - ред.) и нанесение осевой линии дорожной разметки для разделения потоков движения транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250816/doroga-2035746319.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945226826_335:0:2782:1835_1920x0_80_0_0_969d76c130f9cb4abc322d961d1e866c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы
Специалисты горхозяйства завершили укладку асфальта в центре Москвы