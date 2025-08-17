Рейтинг@Mail.ru
Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:26 17.08.2025 (обновлено: 15:27 26.08.2025)
Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты завершили укладку асфальта на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия (на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы - ред.) и нанесение осевой линии дорожной разметки для разделения потоков движения транспорта", - говорится в сообщении.
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Дорожное покрытие. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты завершили укладку асфальта на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия (на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы - ред.) и нанесение осевой линии дорожной разметки для разделения потоков движения транспорта", - говорится в сообщении.
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна
16 августа, 09:15
 
Москва
 
 
