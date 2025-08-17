https://ria.ru/20250817/moskva-2037679259.html

Специалисты завершили укладку асфальта на участках улиц в центре Москвы

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты завершили укладку асфальта на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия (на 1-й Тверской-Ямской и участке Тверской улицы - ред.) и нанесение осевой линии дорожной разметки для разделения потоков движения транспорта", - говорится в сообщении.

