Рейтинг@Mail.ru
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:07 17.08.2025 (обновлено: 15:08 26.08.2025)
https://ria.ru/20250817/moskva-2037675712.html
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве - РИА Новости, 26.08.2025
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-17T17:07:00+03:00
2025-08-26T15:08:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:524:2628:2002_1920x0_80_0_0_11558cd3a7a8401c9374c3ce1eeffbb7.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Новые детские площадки установили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Верхнего и Нижнего Ивановских прудов в Восточном административном округе. Возле дома 11, корпуса 1 на Саянской улице можно погрузиться в водный мир. Тематика площадки вдохновлена морем и его обитателями. Центром притяжения стал игровой комплекс в виде корабля, готового к отплытию, и причудливая лазилка, напоминающая огромного кита. Покрытие площадки выполнено в оттенках морской волны", - говорится в сообщении. Отмечается, что также масштабный спортивно-игровой модуль создали напротив дома 100, корпуса 4 на шоссе Энтузиастов. Здесь акцент сделали на многофункциональности: площадку оборудовали уютными гамаками и качелями-гнездами, канатными балансирами для тренировки ловкости и равновесия, сетями для лазанья и горкой.
https://ria.ru/20250817/moskva-2037675064.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973051389_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_22354229901d07735a7e678f81d7ee62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве

Новые детские площадки установлены у прудов района Ивановское в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают Москве
Люди отдыхают Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Новые детские площадки установили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Верхнего и Нижнего Ивановских прудов в Восточном административном округе. Возле дома 11, корпуса 1 на Саянской улице можно погрузиться в водный мир. Тематика площадки вдохновлена морем и его обитателями. Центром притяжения стал игровой комплекс в виде корабля, готового к отплытию, и причудливая лазилка, напоминающая огромного кита. Покрытие площадки выполнено в оттенках морской волны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также масштабный спортивно-игровой модуль создали напротив дома 100, корпуса 4 на шоссе Энтузиастов. Здесь акцент сделали на многофункциональности: площадку оборудовали уютными гамаками и качелями-гнездами, канатными балансирами для тренировки ловкости и равновесия, сетями для лазанья и горкой.
Щелковское шоссе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Фасады 10 домов обновят на Щелковском шоссе в Москве
17 августа, 17:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала