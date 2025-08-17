https://ria.ru/20250817/moskva-2037675712.html
Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Новые детские площадки появились у прудов района Ивановское в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Новые детские площадки установили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Верхнего и Нижнего Ивановских прудов в Восточном административном округе. Возле дома 11, корпуса 1 на Саянской улице можно погрузиться в водный мир. Тематика площадки вдохновлена морем и его обитателями. Центром притяжения стал игровой комплекс в виде корабля, готового к отплытию, и причудливая лазилка, напоминающая огромного кита. Покрытие площадки выполнено в оттенках морской волны", - говорится в сообщении. Отмечается, что также масштабный спортивно-игровой модуль создали напротив дома 100, корпуса 4 на шоссе Энтузиастов. Здесь акцент сделали на многофункциональности: площадку оборудовали уютными гамаками и качелями-гнездами, канатными балансирами для тренировки ловкости и равновесия, сетями для лазанья и горкой.
"Новые детские площадки установили специалисты комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства территории вокруг Верхнего и Нижнего Ивановских прудов в Восточном административном округе. Возле дома 11, корпуса 1 на Саянской улице можно погрузиться в водный мир. Тематика площадки вдохновлена морем и его обитателями. Центром притяжения стал игровой комплекс в виде корабля, готового к отплытию, и причудливая лазилка, напоминающая огромного кита. Покрытие площадки выполнено в оттенках морской волны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также масштабный спортивно-игровой модуль создали напротив дома 100, корпуса 4 на шоссе Энтузиастов. Здесь акцент сделали на многофункциональности: площадку оборудовали уютными гамаками и качелями-гнездами, канатными балансирами для тренировки ловкости и равновесия, сетями для лазанья и горкой.