Фасады 10 домов обновят на Щелковском шоссе в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:05 17.08.2025 (обновлено: 15:06 26.08.2025)
Фасады 10 домов обновят на Щелковском шоссе в Москве
Фасады 10 домов обновят на Щелковском шоссе в Москве
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фасады 10 домов обновят с применением современных технологий на Щелковском шоссе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок фасады 10 домов на Щелковском шоссе с применением новых технологий в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты также приведут в порядок входную группу, заменят окна в местах общего пользования, утеплят цоколь и отремонтируют отмостку.
Фасады 10 домов обновят на Щелковском шоссе в Москве

На Щелковском шоссе в Москве проведут современное обновление фасадов 10 домов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЩелковское шоссе
Щелковское шоссе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Щелковское шоссе. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фасады 10 домов обновят с применением современных технологий на Щелковском шоссе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок фасады 10 домов на Щелковском шоссе с применением новых технологий в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты также приведут в порядок входную группу, заменят окна в местах общего пользования, утеплят цоколь и отремонтируют отмостку.
Москва
 
 
