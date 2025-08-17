https://ria.ru/20250817/moskva-2037675064.html
Фасады 10 домов обновят на Щелковском шоссе в Москве
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Фасады 10 домов обновят с применением современных технологий на Щелковском шоссе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в этом году приведут в порядок фасады 10 домов на Щелковском шоссе с применением новых технологий в рамках программы капитального ремонта жилого фонда", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты также приведут в порядок входную группу, заменят окна в местах общего пользования, утеплят цоколь и отремонтируют отмостку.
