МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 17 тысяч сварных соединений на газопроводах столицы. Свыше 11,2 тысячи стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 5,8 тысячи полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальный контроль сварки швов проводят после строительно-монтажных работ при реконструкции, капитальном ремонте или прокладке новых газовых сетей. Для диагностики используются современные методы неразрушающего контроля, в том числе рентгенография и ультразвуковая дефектоскопия, которые позволяют обеспечить всесторонний контроль качества сварных швов как на металлических, так и на полиэтиленовых газопроводах. Ни один участок газопровода не вводится в эксплуатацию без заключения управления технического надзора АО "Мосгаз", добавляется в публикации.
