Рейтинг@Mail.ru
Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:57 17.08.2025 (обновлено: 14:57 26.08.2025)
https://ria.ru/20250817/moskva-2037672047.html
Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы
Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы - РИА Новости, 26.08.2025
Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы
Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-17T14:57:00+03:00
2025-08-26T14:57:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006867880_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_0bbb5e57f2eb52ae2d8ab0846e4715a4.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 17 тысяч сварных соединений на газопроводах столицы. Свыше 11,2 тысячи стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 5,8 тысячи полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальный контроль сварки швов проводят после строительно-монтажных работ при реконструкции, капитальном ремонте или прокладке новых газовых сетей. Для диагностики используются современные методы неразрушающего контроля, в том числе рентгенография и ультразвуковая дефектоскопия, которые позволяют обеспечить всесторонний контроль качества сварных швов как на металлических, так и на полиэтиленовых газопроводах. Ни один участок газопровода не вводится в эксплуатацию без заключения управления технического надзора АО "Мосгаз", добавляется в публикации.
https://realty.ria.ru/20250815/ventilyatsiya-2034548943.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006867880_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_160f2f6f9ed098bcc39168d3a6b5a35c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы

Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы с начала года

© АО "Мосгаз"Проверка сварного соединения на газопроводе
Проверка сварного соединения на газопроводе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© АО "Мосгаз"
Проверка сварного соединения на газопроводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 17 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С начала 2025 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 17 тысяч сварных соединений на газопроводах столицы. Свыше 11,2 тысячи стальных швов осмотрели рентгеновским методом и более 5,8 тысячи полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специальный контроль сварки швов проводят после строительно-монтажных работ при реконструкции, капитальном ремонте или прокладке новых газовых сетей. Для диагностики используются современные методы неразрушающего контроля, в том числе рентгенография и ультразвуковая дефектоскопия, которые позволяют обеспечить всесторонний контроль качества сварных швов как на металлических, так и на полиэтиленовых газопроводах.
Ни один участок газопровода не вводится в эксплуатацию без заключения управления технического надзора АО "Мосгаз", добавляется в публикации.
Вытяжная система вентиляции на стене дома в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Дышите! Что нужно знать о проверке вентиляции в домах Москвы
15 августа, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала