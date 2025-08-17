Рейтинг@Mail.ru
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/moshenniki-2035849323.html
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону - РИА Новости, 17.08.2025
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:51:00+03:00
2025-08-17T02:51:00+03:00
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из списка "серых" сим-карт, выяснило РИА Новости. Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре "серых" сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС. Далее аферист якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.
https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023245533.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_901580c9a43b3d544700930d54b3c920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенники начали звонить россиянам под видом операторов сотовой связи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из списка "серых" сим-карт, выяснило РИА Новости.
Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре "серых" сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС.
Далее аферист якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперты рассказали, как мошенники стали красть аккаунты блогеров
17 июня, 05:12
 
ОбществоЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала