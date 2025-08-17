https://ria.ru/20250817/moshenniki-2035849323.html

Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону - РИА Новости, 17.08.2025

Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из... РИА Новости, 17.08.2025

общество

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из списка "серых" сим-карт, выяснило РИА Новости. Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре "серых" сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС. Далее аферист якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.

