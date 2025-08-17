https://ria.ru/20250817/moshenniki-2035849323.html
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону - РИА Новости, 17.08.2025
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T02:51:00+03:00
2025-08-17T02:51:00+03:00
2025-08-17T02:51:00+03:00
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из списка "серых" сим-карт, выяснило РИА Новости. Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре "серых" сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС. Далее аферист якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.
https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023245533.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_901580c9a43b3d544700930d54b3c920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
Мошенники начали звонить россиянам под видом операторов сотовой связи
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками колл-центра их сотового оператора, и просить назвать код из смс для вынесения номера телефона из списка "серых" сим-карт, выяснило РИА Новости.
Мошенник звонит человеку от имени сотового оператора и сообщает, что его номер находится в реестре "серых" сим-карт и в ближайшее время может быть заблокирован, после чего жертве предлагается вынести номер телефона из реестра. Для этого необходимо назвать ФИО, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС.
Далее аферист якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из смс. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные.