Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии с 23 августа выходить на антиправительственные протесты в каждом районе и городе республики."Действующий режим объявил войну собственному народу. Санду и PAS показали, что люди для них — рабы, которые должны молча подчиняться. Но мы должны идти до конца! С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, власти боятся граждан Молдавии, поэтому пытались помешать людям провести протест в субботу.Он также призвал местные и районные власти Молдавии не подчиняться правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)."Мы объявим твердое нет центральной власти! Я призываю к неповиновению режиму ПДС наших граждан, местные и районные власти. Только так мы сможем добиться результата. Победим в районах — победим в столице", — отметил Шор.Накануне акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акцию против политики президента Майи Санду организовал оппозиционный блок "Победа". Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек.Борьба с оппозицией

