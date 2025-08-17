Рейтинг@Mail.ru
Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты
14:31 17.08.2025 (обновлено: 15:15 17.08.2025)
Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты
Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты - РИА Новости, 17.08.2025
Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты
Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии с 23 августа выходить на антиправительственные протесты в каждом районе и городе... РИА Новости, 17.08.2025
молдавия
в мире
илан шор
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
майя санду
евгения гуцул
кишинев
гагаузия
КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии с 23 августа выходить на антиправительственные протесты в каждом районе и городе республики."Действующий режим объявил войну собственному народу. Санду и PAS показали, что люди для них — рабы, которые должны молча подчиняться. Но мы должны идти до конца! С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, власти боятся граждан Молдавии, поэтому пытались помешать людям провести протест в субботу.Он также призвал местные и районные власти Молдавии не подчиняться правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).&quot;Мы объявим твердое нет центральной власти! Я призываю к неповиновению режиму ПДС наших граждан, местные и районные власти. Только так мы сможем добиться результата. Победим в районах — победим в столице&quot;, — отметил Шор.Накануне акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акцию против политики президента Майи Санду организовал оппозиционный блок "Победа". Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек.Борьба с оппозицией
молдавия
кишинев
гагаузия
Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты

Лидер блока "Победа" Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты с 23 августа

КИШИНЕВ, 17 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал жителей Молдавии с 23 августа выходить на антиправительственные протесты в каждом районе и городе республики.
"Действующий режим объявил войну собственному народу. Санду и PAS показали, что люди для них — рабы, которые должны молча подчиняться. Но мы должны идти до конца! С 23 августа, со следующей субботы, я призываю всех — каждый город, каждый район — выйти на улицы", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам политика, власти боятся граждан Молдавии, поэтому пытались помешать людям провести протест в субботу.
Он также призвал местные и районные власти Молдавии не подчиняться правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
«

"Мы объявим твердое нет центральной власти! Я призываю к неповиновению режиму ПДС наших граждан, местные и районные власти. Только так мы сможем добиться результата. Победим в районах — победим в столице", — отметил Шор.

Накануне акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акцию против политики президента Майи Санду организовал оппозиционный блок "Победа". Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек.
Вчера, 14:23

Борьба с оппозицией

  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
  • В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
  • Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента.
  • Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
МолдавияВ миреИлан ШорПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииМайя СандуЕвгения ГуцулКишиневГагаузия
 
 
