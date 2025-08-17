https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035896391.html

Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе

Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе - РИА Новости, 17.08.2025

Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе

Оппозиционный блок "Победа" окажет юридическую помощь гражданам Молдавии, которые были незаконно задержаны во время протеста в субботу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T13:30:00+03:00

2025-08-17T13:30:00+03:00

2025-08-17T13:30:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035832476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27a48ccd1dd510bc51b9bc754d2a0ea7.jpg

КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" окажет юридическую помощь гражданам Молдавии, которые были незаконно задержаны во время протеста в субботу, сообщила пресс-служба политсилы. Субботняя акция оппозиции в Кишинёве завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. "Днем власть пыталась запретить большой мирный протест. Но тысячи жителей все равно вышли на улицы столицы. А вечером диктатура окончательно сняла маску… Всем, кого задержали незаконно, блок "Победа" окажет юридическую помощь. Каждый, кто сегодня поднимал руку на граждан, будет привлечен к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что люди разбили палаточный лагерь в знак бессрочного протеста и того, что "больше не хотят жить в страхе, лжи и произволе". "В ответ полиция применила силу: граждан задерживали, вырывали из толпы, палатки сносили, будто так можно снести решимость. Санду-партия "Действие и солидарность" давно загнали себя в политическую могилу. Сегодня они потянули туда и полицию", - подчеркивается в заявлении. Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035886945.html

https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035893497.html

https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разгон оппозиции в Кишиневе Полиция применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции в Кишиневе 2025-08-17T13:30 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии