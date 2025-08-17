https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035896391.html
Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе
Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе - РИА Новости, 17.08.2025
Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе
Оппозиционный блок "Победа" окажет юридическую помощь гражданам Молдавии, которые были незаконно задержаны во время протеста в субботу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:30:00+03:00
2025-08-17T13:30:00+03:00
2025-08-17T13:30:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035832476_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27a48ccd1dd510bc51b9bc754d2a0ea7.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" окажет юридическую помощь гражданам Молдавии, которые были незаконно задержаны во время протеста в субботу, сообщила пресс-служба политсилы. Субботняя акция оппозиции в Кишинёве завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. "Днем власть пыталась запретить большой мирный протест. Но тысячи жителей все равно вышли на улицы столицы. А вечером диктатура окончательно сняла маску… Всем, кого задержали незаконно, блок "Победа" окажет юридическую помощь. Каждый, кто сегодня поднимал руку на граждан, будет привлечен к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что люди разбили палаточный лагерь в знак бессрочного протеста и того, что "больше не хотят жить в страхе, лжи и произволе". "В ответ полиция применила силу: граждан задерживали, вырывали из толпы, палатки сносили, будто так можно снести решимость. Санду-партия "Действие и солидарность" давно загнали себя в политическую могилу. Сегодня они потянули туда и полицию", - подчеркивается в заявлении. Ранее власти Молдавии усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035886945.html
https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035893497.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035832476_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3559fb17276f1f6a6e00bd3e0f9c1c1.jpg
Разгон оппозиции в Кишиневе
Полиция применила силу для разгона мирной акции протеста оппозиции в Кишиневе
2025-08-17T13:30
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Оппозиция пообещала юридическую помощь задержанным на протесте в Кишиневе
Оппозиционный блок "Победа" окажет юридическую помощь задержанным в Кишиневе
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" окажет юридическую помощь гражданам Молдавии, которые были незаконно задержаны во время протеста в субботу, сообщила пресс-служба политсилы.
Субботняя акция оппозиции в Кишинёве
завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду
. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.
"Днем власть пыталась запретить большой мирный протест. Но тысячи жителей все равно вышли на улицы столицы. А вечером диктатура окончательно сняла маску… Всем, кого задержали незаконно, блок "Победа" окажет юридическую помощь. Каждый, кто сегодня поднимал руку на граждан, будет привлечен к ответственности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале
блока.
Оппозиция отмечает, что люди разбили палаточный лагерь в знак бессрочного протеста и того, что "больше не хотят жить в страхе, лжи и произволе".
"В ответ полиция применила силу: граждан задерживали, вырывали из толпы, палатки сносили, будто так можно снести решимость. Санду-партия "Действие и солидарность" давно загнали себя в политическую могилу. Сегодня они потянули туда и полицию", - подчеркивается в заявлении.
Ранее власти Молдавии
усилили меры по ограничению протестной активности, что вызвало недовольство оппозиционных сил и гражданского общества в преддверии президентских выборов.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул
к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.