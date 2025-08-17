Оппозиция Молдавии назвала КС карманным инструментом правящей партии
Оппозиция Молдавии заявила, что КС стал карманным инструментом правящей партии
КИШИНЕВ, 17 авг - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии превратился в карманный инструмент правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и сможет узаконить любые решения президента Майи Санду и премьера Дорина Речана, заявила пресс-служба оппозиционного блока "Победа".
Депутаты парламента Молдавии в воскресенье собрались на специальную сессию, чтобы принять присягу нового состава Конституционного суда, церемония утверждения в должности Николая Рошки, Любы Шова, Домники Маноле, Сергея Литвиненко и Иона Маланчука заняла менее 15 минут и проходила на фоне протеста патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
"Назначение новых судей Конституционного суда — позорный день для страны. Под диктовку ПДС к присяге приведены люди, которые не имеют ничего общего с независимым правосудием. Конституция уничтожена, а суд превращен в карманный инструмент ПДС", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока "Победа".
Оппозиция отмечает, что назначение судей произошло с грубейшими нарушениями всех процедур и критериев отбора.
"Конституционный суд перестал быть гарантом прав и свобод и окончательно превратился в инструмент диктатуры. В кресла судей ПДС протолкнули политических соратников и зависимых людей с запятнанной репутацией. Их задача — прикрывать любые преступления режима и узаконивать решения, продиктованные из кабинетов Санду и Речана. Теперь любая фальсификация, запрет оппозиции или расправа над инакомыслящими получат прикрытие суда", - подчеркивается в заявлении блока.
Ранее в воскресенье экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, комментируя присягу нового состава Конституционного суда республики, заявила, что отныне КС можно считать филиалом партии "Действие и солидарность. По ее словам, произошло "очередное преступление", поскольку ни в одном демократическом государстве не назначали судьями КС членов правящей партии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.